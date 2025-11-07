Tras 5 meses secuestrado, rescatan a hijo del alcalde de Ojocaliente, Zacatecas (19:30 h)

Zacatecas, 6 de noviembre. A casi cinco meses de su desaparición, la madrugada de este jueves, Josua Jafet Zambrano Hernández, hijo del alcalde de Ojocaliente, fue rescatado por las fuerzas de seguridad en la comunidad El Jaguey, en el municipio de Villanueva.

Este hecho fue confirmado durante una conferencia de prensa del gabinete de seguridad encabezada por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, en donde las autoridades informaron que la liberación del hijo presidente municipal de Ojocaliente, Juan Manuel Zambrano.

Se precisó que el joven se reporta con un estado de salud estable y se le ha brindado atención integral y que el joven ya se encuentra con su familia.

En la conferencia, el general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, así como el fiscal Cristian Camacho Osnaya, informaron que hoy, aproximadamente a las 5 de la mañana las fuerzas de seguridad, en conjunto con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Fiscalía de Zacatecas realizaba un operativo especial para ubicar la detención de civiles armados en un espacio que se tenía conocimiento se encontraban víctimas privadas de la libertad.

Mencionaron que cuando las fuerzas de seguridad incursionaron en esa zona fueron agredidos por las personas armadas y al repeler la agresión se registró un enfrentamiento, en donde un civil armado perdió la vida, quien portaba equipo táctico, un arma larga y algunos cargadores y cartuchos.

El fiscal precisó que, hasta ese momento, el occiso está en calidad de no identificado y su edad es indeterminada, ya que aún se realizan los procesamientos del lugar del hecho y hay que esperar a que concluyan los peritajes, así como los protocolos para identificar a esta persona ya sea a través de pertenecías o de la aplicación de alguna prueba científica.

Respecto a la víctima que estaba privada de la libertad en ese lugar dijo que se identificó como el joven Josua, quien tenía una denuncia de no localización desde el pasado 9 de junio, por ende, con los hechos de hoy, dijo, que ya se tienen elementos y certeza que de que el hijo del alcalde fue privado de la libertad.

No se precisó qué grupo delictivo operaba esa casa de seguridad, solo se mencionó que en ese lugar se continúan con los procesamientos y se continúan con las investigaciones, además que se ha desplegado un operativo por tierra y aire en la región de Villanueva para la búsqueda de las personas que escaparon del lugar y con la finalidad de lograr la detención de mayor número de personas relacionadas con estos eventos delictivos.

