Trapecista de Circo Hermanos Gasca cae al vacío en pleno malabar (19:00 h)

Colombia, 1 de septiembre. Una trapecista del circo Hermanos Gasca sufrió una caída de aproximadamente 8 metros cuando realizaba malabares en cable y perdió elequilibrio en Cali, Colombia. Hasta el momento la empresa no ha reportado cómo se encuentra la joven, quien cayó en un colchón inflable.

Aunque la caída fue aparatosa, se prevé que la artista no haya sufrido lesiones de consideración, debido a que se encontraba colocado el colchón inflable debajo del cable. Algunos asistentes lograron captar el momento, pues grababan el acto circense con sus teléfonos móviles.

Trapecista de Circo Hermanos Gasca cae al vacío en pleno malabar | VIDEO

Unos segundos después a la caída de la malabarista, su viga de equilibrio también le cayó encima. El personal de apoyo del circo corrió a auxiliar poco después de que la chica cayó, enmedio de la expectativa de los asistentes, algunos de los cuales incluso se levantaron de lugar para observar lo ocurrido.

“¿Le cayó encima lo del aparato'”, ¿está bien?”, se preguntan las personas que grabaron un video que circula en redes sociales sobre el momento exacto en que la malabarista del Circo Hermanos Gasca cayó. Además, muchas personas se preguntaron si había colchón inflable o no.

En el video se alcanza a ver el colchón inflable debajo de donde la malabarista hacía su acto. “Está bien, solo un golpecito. La sacaron del colchón de seguridad y se la llevaron en camilla y ella misma dijo que no le dolía nada más que el golpecito. 10 metros de caída”, “en ese mismo acto se han caído varios y hay un colchón de protección que amortigua la caída”, ”

hay un inflable abajo… Que alarmismo!”, fueron algunos de los comentarios.

