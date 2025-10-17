Trabajador resulta herido tras ataque armado a ferretería en Juchitán (21:36 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, 16 de octubre. Un violento ataque armado se registró este jueves en la ferretería “La Casa del Constructor 2”, ubicada sobre el circuito José F. Gómez en la Segunda Sección de esta ciudad. Sujetos desconocidos dispararon contra el establecimiento, dejando como saldo a un trabajador herido.

Según testigos, dos individuos a bordo de una motocicleta arribaron al lugar y abrieron fuego contra los empleados que descargaban material de construcción. El trabajador lesionado fue identificado como Alexis, quien recibió un impacto de bala durante el ataque.

Al lugar acudieron paramédicos, quienes brindaron los primeros auxilios al herido y lo trasladaron de inmediato a un hospital cercano.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal aseguraron la zona, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició las investigaciones correspondientes.

