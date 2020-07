¿Tomar una gran dosis de vitamina C es malo? (23:00 h)

Diarrea

Dolor de cabeza

Acidez

Insomnio

Náusea

Calambres en el estómago

Entonces, ¿cuánta vitamina C es demasiada?

Para los adultos, el límite máximo tolerado diario de vitamina C es de dos mil mg. Para los adolescentes, es de mil 800 mg. Para los niños, el límite superior depende de la edad, y oscila entre 400 y mil 200 mg por día.

Se cree que la vitamina C tiene efectos beneficiosos en la salud en general, incluida la reducción de riesgo de cáncer, enfermedades cardíacas y las causas más comunes de pérdida de visión (degeneración macular relacionada con la edad y cataratas).

La vitamina C es un nutrimento esencial porque tu cuerpo no la produce, y es necesario obtenerla de fuentes externas, es decir de los alimentos y asegurarse de obtener suficiente de tu dieta.

La mayoría de las personas que siguen una dieta saludable no deben tener problemas para obtener la cantidad recomendada de vitamina C todos los días. Sin embargo, si crees que no la tienes, siempre puedes considerar tomar un multivitamínico, ya que la mayoría contiene la cantidad recomendada de vitamina C que necesitas todos los días sin consumir una mega dosis.

Publimetro