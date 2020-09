Toman Diconsa, exigen abasto de productos básicos a comunidades (11:10 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 21 de septiembre. Miembros de los Consejos Comunitarios de Abasto, toman las oficinas de Diconsa ubicadas en Santa Rosa Panzacola, exigen que al gobierno garantice el abasto de productos básicos a las comunidades rurales.

Presidentes de la Unión Estatal del Consejo de Abasto del Estado de Oaxaca, protestaron en la Unidad Central de Diconsa, para exigir respuestas inmediatas a las exigencias de las propuestas que hicieron llegar a la gerencia en tiempo y forma.

Entre éstas, enumeraron el desabasto que registran en sus comunidades y que no ha sido atendido, los precios que ya no representan competencia con la iniciativa privada, y los camiones que no son aptos para las zonas rurales donde viven.

Ante la situación que enfrentan, demandaron a los directivos de México solucionar su problemática, además del desabasto que padecen en las comunidades.

Advirtieron que en caso de no lograr respuestas a sus demandas los consejos comunitarios mantendrán su protesta en Diconsa.

