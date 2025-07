Terremoto de 8.7 sacude Rusia; hay alerta de tsunami en Japón, Alaska, Hawaii y México (21:57 h)

Rusia, 29 de julio. Un terremoto de magnitud 8.7 sacudió la mañana del miércoles 30 de julio (hora local, puesto en que México aún es martes 29) la región oriental de Rusia, específicamente a 131 km al sureste de Petropavlovsk-Kamchatsky, en la península de Kamchatka.

El sismo ocurrió a las 8:44 horas (tiempo local; 17:44 horas, tiempo de México) y fue registrado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y otras agencias sísmicas internacionales.

Este tipo de movimientos telúricos en la región no son inusuales, ya que se trata de una zona altamente sísmica al estar ubicada sobre el “Anillo de Fuego del Pacífico ”.

Ajustan la magnitud del sismo

Aunque en un momento se pensó que era 8.0 la magnitud del terremoto, se actualizó a 8.7, por lo que se mantienen las alertas de tsunami en Rusia, Japón, Alaska y Hawái.

Medios locales y seguidores en redes sociales dieron a conocer que ya son visibles las primeras olas de tsunami en las Islas Kuriles, Rusia, tras el sismo.

Japón emite alerta de tsunami para su costa oriental

Como medida preventiva, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) activó una alerta de tsunami para la costa del Pacífico del país, abarcando desde Hokkaido hasta Kyushu.

Se espera que las olas alcancen una altura aproximada de un metro, pero se advirtió que los tsunamis pueden presentarse en varias oleadas y llegar con fuerza súbita.

Las autoridades japonesas han solicitado a la población evitar acercarse a la costa, así como a las desembocaduras de ríos, ya que las corrientes generadas por el tsunami pueden arrastrar tanto personas como vehículos y estructuras ligeras.

Asimismo, se dio a conocer que evacuaron la planta nuclear de Fukushima Daiichi.

Hawái también emite alerta por tsunami

Momentos más tarde, el Gobierno del Estado de Hawái emitió una alerta debido al aumento de olas: “SE EMITE UNA ALERTA DE TSUNAMI PARA EL ESTADO DE HAWAII”, así se leyó el mensaje.

Durante las primeras horas del jueves (aún miércoles para México), se reportó el tránsito colapsado en Honolulu debido a las personas que buscan alejarse de la zona por la alerta de tsunami.

¿Hay riesgo para México o América Latina?

Un par de horas más tarde, el Centro de Alertas de Tsunami de México (CAT-SEMAR) emitió un boletín de alertamiento para costas de México. Se esperan variaciones del nivel del mar menores a 20 cm de altura.

Es por lo anterior que, por precaución, desde la 02:00 horas (del miércoles 30 de julio) hasta que se cancele el boletín y haya pasado la amenaza, se recomienda no permanecer en las costas; no obstante, las autoridades de Protección Civil no están solicitando evacuaciones de zonas costeras.

Asimismo, la Secretaría de Marina (Semar) emitió una alerta preventiva por el aumento de oleaje, esto desde Baja California hasta Chiapas.

La magnitud del sismo es considerable, pero su ubicación geográfica y el patrón de propagación de las ondas sísmicas indican que el impacto será principalmente regional, concentrado en la zona del Lejano Oriente ruso y las islas cercanas.

Sin embargo, autoridades como el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC, por sus siglas en inglés) se mantienen monitoreando la situación para descartar cualquier posible afectación a costas americanas.

Taiwán registró dos fuertes sismos y provocó alerta de tsunami [VIDEO] Las autoridades de la isla de Taiwán emitieron alerta de tsunami luego de haber sufrido dos fuertes sismos, uno de magnitud de 7.2 y otro de 6.6 grados.

Recomendaciones de seguridad ante un tsunami

La Agencia Meteorológica de Japón reiteró que no se debe intentar observar el tsunami desde la costa, ya que su fuerza puede ser mortal. Se recomendó suspender cualquier actividad marítima y seguir las instrucciones locales en tiempo real.

El sismo y su alerta han causado preocupación en la región Asia-Pacífico, aunque, por ahora, México no enfrenta un riesgo inmediato. Las autoridades mexicanas permanecen atentas a cualquier actualización.

adn40

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir