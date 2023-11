Terna de AMLO para relevar a Zaldívar será de mujeres (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de noviembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y anunció que enviará la terna de propuesta para sustituirlo, precisando que muy probablemente se incline porque sean puras mujeres. En principio, sería una designación para terminar el periodo de Zaldívar, esto es, a 2024.

Lo que sí debe haber es lealtad al proyecto; no es una lealtad personal. A quienes propuse y nos traicionaron, no fue a mí, sino al pueblo, al proyecto de transformación, porque fue votar contra los libros de texto, contra las empresas públicas, que son del pueblo.

Sobre la terna que enviará al Senado, deslizó: “voy a empezar a ver a quién propongo, a ver si tengo suerte y le atino, porque he propuesto cuatro y dos salieron conservas”. No obstante, aseguró que no incurrirá en la simulación de antes, cuando enviaban la terna con la consigna de quién querían que quedara; en este caso se realizarán las propuestas para que los senadores decidan, afirmó.

Sobre la causa grave que motivó la dimisión, el mandatario dijo que eso es cuestión de interpretación, pero cuando alguien ya no quiere estar en un cargo, no se le puede obligar . En conferencia, declinó pronunciarse sobre la legalidad de incorporarse rápidamente al equipo de la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, porque eso deben analizarlo los especialistas, señaló.

Recordó que la única vez que habló con los dos ministros que él propuso y que, insistió, lo traicionaron, fue cuando estaba por definirse la preservación del mando de la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), porque me interesaba mucho el destino de esa corporación, que nos ha costado mucho levantar . Buscaba que no se repitiera la experiencia de la entonces Policía Federal, expuso, que se mantuvo en las secretarías de Gobernación y de Seguridad, quedando en manos de Genaro García Luna.

Anunció que antes de concluir su sexenio, realizará un nuevo intento, al enviar otra iniciativa de reforma constitucional para que se confirme la adscripción de la Guardia Nacional en la Sedena, porque es posible que quien llegue a la Presidencia cuente con la mayoría calificada para aprobar cambios a la Constitución.

Que no me vengan con el cuento de la militarización, ¿eh?; ya han engañado y manipulado mucho con eso; que no se olvide que nuestro Ejército es distinto a otros, este es uno que surge del movimiento revolucionario. Acérquense, platiquen con los soldados, incluso con los mandos. No pongan una barrera de por medio, no actúen de manera dogmática, apliquen el juicio práctico y hablen con la gente. Son hijos de campesinos, de obreros, de comerciantes, de profesionales, de militares

La Jornada