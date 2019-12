Taxistas de Tlalixtac de Cabrera se manifiestan en Ciudad Administrativa (12:32 h)

Jesús Jiménez

Oaxaca de Juárez, 20 de diciembre. Taxistas de los sitios San Gabriel, San Miguel y Tlalixtac, de la Villa de Tlalixtac de Cabrera se manifiestan en Ciudad Administrativa exigen audiencia con el gobernador Alejandro Murat para plantearle sus demandas.

Indicaron que tienen temas pendientes a tratar como la cuestión de la seguridad, rutas, programas y demás acciones para mejorar sus condiciones.

Colocaron sus unidades de motor frente al acceso principal de este lugar, en donde les indicaron que serían recibidos para verificar su situación.

Afirmaron que sus planteamientos están pendientes, por ello solicitaron una reunión en donde de se analicen y puedan obtener respuestas satisfactorias.

No tienen contemplado llevar a cabo movilizaciones, sin embargo, no las descartaron en caso de que no logren los avances que están esperando.

