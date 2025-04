Taxis de ruta Huajuapan-Santa Teresa suben tarifas sin permiso (16:00 h)

Saúl Salazar

Huajuaan de León, Oax. 25 de abril. Transportistas locales de Huajuapan de León dieron el tarifazo a la población de hasta 10 pesos el costo del pasaje por persona, por lo que la ciudadanía ha denunciado estos incrementos arbitrarios a través de redes sociales.

Al mismo tiempo incrementaron de 40 a 50 pesos el viaje especial, pero el costo podría aumentar dependiendo de la distancia.

El sitio Benito Juárez del FNIC Democrático, pegó hojas de papel al interior de sus unidades de alquiler, por cierto, este grupo cuenta con taxis concesionados, y otros más carecen de permiso para prestar el servicio.

En la hoja que pegaron en el parabrisas y en los respaldos traseros de los asientos informaron que, a partir del 15 abril del presente año, y por acuerdo del transporte del servicio público de alquiler en su modalidad taxi, en la ciudad de Huajuapan de León, esta organización del Consejo del Transporte de Huajuapan (CTH), anuncia que la tarifa del colectivo será de 10 pesos y el especial de 50 pesos en el primer cuadro de la ciudad.

En el mismo papel, que por cierto únicamente tiene el sello del sitio de taxis, reconoce la compresión y retira agradecimientos a los usuarios.

En una entrevista realizada por este medio de comunicación, en los primeros días de abril, al Subsecretario de Regulación y Control del Transporte de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Pedro Silva Salazar, invitó a no pagar aquella tarifa que no fue autorizada por la dependencia que representa.

“Yo quiero invitar a la ciudadanía a los usuarios que ocupan ese transporte, que sepan y lo tengan entendido que no está autorizada por nosotros. Pero sí la quieren pagar, yo no los voy a obligar o prohibir, porque es una decisión del usuario. Pero no están obligados a pagar este aumento hasta que no la autorice la Semovi”, indicó.

En esa ocasión, advirtió que aquel taxi que careciera del tarjetón de autorización de tarifa por la Semovi, no debía cobrar más de 8 pesos por persona y 40 el viaje especial.

“Cuando se haga, si un sitio tiene 40 taxis a esa sitio y directiva le vamos a dar 40 tarjetones que van a traer colgados ahí en su taxi en donde va decir muy claramente, cuál es la tarifa autorizada, sellada y firmada por la autoridad correspondiente de Semovi; esos serán los únicos que estarán facultados para cobrar este aumento”, subrayó.

Es de precisar, que en el caso del sitio Benito Juárez, únicamente pegaron hojas para avisar del aumento del pasaje colectivo y especial, no obstante, en ninguna de las unidades del alquiler tiene el tarjetón de autorización de la tarifa, firmado y sellado por la Semovi.

