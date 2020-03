Oaxaca de Juárez, 31 de marzo. En medio de esta batalla contra el coronavirus, todos los esfuerzos suman; así como el que hizo este ingeniero mexicano.

Se trata de Gustavo Ozuna, quien es maestro en Ciencias en la Universidad de Sonora e ingeniero industrial.

Su preocupación ante el avance de casos en México lo llevó a desarrollar una alternativa para las personas que presentan la sintomatología del Covid-19.

De acuerdo con la entrevista que dio a Noticieros Televisa, este respirador artificial tendría un precio de hasta 600 y 800 pesos.

“Salió la noticia de que había pocos respiradores en Sonora, que se cuidaran y todo eso. Entonces yo me preocupé. Me puse a buscar en internet. Vi capacidad de aires, tipos de válvulas, empecé a ver todo, y que me pongo a armarlo”, compartió.