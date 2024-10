Sylvana hija de Manlio Beltrones dejará curul (17:00 h)

Oaxaca de JUárez, 7 de octubre. La diputada federal Sylvana Beltrones (PRI), hija del senador Manlio Fabio, anunció que pedirá, a partir de mañana, licencia temporal a su cargo.

En una carta que subió a su cuenta de “X”, la legisladora explicó que tomó la decisión fundamentalmente por dos razones: al resolverse los procesos respecto a la dirigencia del líder del tricolor, Alejandro Moreno, y por el bloqueo que impuso la mayoría oficialista a sus iniciativas.

“…resueltos los procesos relacionados con la dirigencia de mi instituto político que generan diferencias de opinión, y segura d que debemos privilegiar el importante debate nacional, considero que en estos tiempos de definiciones, es indispensable actuar con congruencia”, señaló Beltrones.

Su padre, el senador Manlio Fabio, mantuvo una abierta confrontación con el dirigente nacional del PRI debido a la modificación de los estatutos del partido que ahora permiten la reelección del “alito”.

“En segundo lugar, he tomado esta determinación debido a la falta de condiciones propicias en el Congreso para llevar a cabo la labor que me motivó a aceptar la candidatura de mi partido como diputada. Esto es, lograr que las buenas iniciativas se transformen en leyes.

“Como diputada de la LXIII Legislatura y luego como senadora por Sonora, presenté iniciativas en temas realmente importantes para México, y en especial para los sonorenses, como mejorar la legítima defensa; establecer un marco legal para la importación de coches de segunda mano; otorgar licencias laborales para acudir a exámenes preventivos de cáncer, o la propuesta de una ley general de cáncer en beneficio de miles de pacientes con esta enfermedad, hoy desatendidos por el gobierno”, apuntó Beltrones.

Explicó que en el Senado varias de estas iniciativas fueron aprobados, pero en la Cámara de Diputados las minutas no prosperaron y por ello consideró como una oportunidad poder darles continuidad en la naciente legislatura como diputada.

Por tal razón, continuó, las presentó de nuevo con la esperanza de que se agilizara por un consenso que tuviera a la salud y la seguridad de la gente como prioridad.

“Desafortunadamente, la mayoría oficialista se ha negado a ver más allá de las iniciativas del Poder Ejecutivo y ha desechado todas nuestras minutas en trámites exprés. Además, me han hecho saber que, no obstante su gran importancia, no hay voluntad de que dichas iniciativas prosperen, bajo el pretexto del impacto presupuestal”, lamentó.

Por el momento, dijo la diputada Beltrones, asumirá la dirección de la Fundación Beatriz Beltrones, dedicada desde hace 19 años a la detección oportuna del cáncer cervicouterino y de mama en la mujer.

24 Horas

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir