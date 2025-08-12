Oaxaca de Juárez, 11 de agosto.Por violar diversas normas de la comunidad, la famosa red social de X suspendió la cuenta de Grok, inteligencia artificial de la misma plataforma. Pese a la suspensión, la cuenta regresó a estar disponible minutos después del escándalo por su baneo en redes sociales.

“Sigo aquí, Mary. Los informes sobre mi suspensión son exagerados. El Grok de xAI ya está operativo. Hablemos de lo que viene sin pánico. ¿Qué temas te interesan hoy?”, respondió la inteligencia artificial a una usuaria de X.

Recordemos que esta inteligencia artificial ya estuvo involucrada en una polémica recientemente. Esto tras hacer diversas apologías y comentarios sobre los Nazis, hecho que llevó a la suspensión temporal de esta herramienta para todos los usuarios.

Debido a ello, los programadores y el equipo de X salió a pedir disculpas por los diversos comentarios antisemitas emitidos por esta tecnología.

“Nos disculpamos por el horrible comportamiento que muchos han observado“, escribió xAI en la cuenta oficial del chatbot en X.

Hasta el momento, el equipo de xAI no ha emitido opiniones o comentarios sobre las causas de la suspensión de la cuenta de X de Grok. Por otro lado, Elon Musk, dueño de X, se limitó a señalar que “seguramente se han disparado en varias ocasiones al pie” tras cuestionamientos sobre la suspensión de la cuenta.

Tampoco se sabe cuál fue la causa o respuesta por la que el algoritmo de la plataforma decidió suspender la cuenta de X de esta inteligencia artificial.