Surge nueva #LadyFrijoles otra hondureña llama “muertas de hambre” a las mujeres (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de abril. El video de otra mujer hondureña criticando a los frijoles mexicanos se volvió viral este fin de semana y causó revuelo en las redes sociales, en donde cientos de usuarios respondieron a sus duros comentarios, en donde además llamó borrachos a los mexicanos y “muertas de hambre” a las mujeres de este país.

La grabación de tres minutos, compartida en Facebook y Twitter, pronto se viralizó; en ella se ve a una mujer hablando a una cámara y criticando duramente la comida mexicana, en particular los frijoles:

“No me gustan los frijoles de ustedes, los de este país; a todos los mexicanos les duele y les chima que nosotros los hondureños les digamos que no nos gustan los frijoles,” declara con dureza.

La mujer, de origen hondureño, asegura que trabaja y vive en nuestro país desde hace tiempo: “no somos desagradecidos, no somos huevones. Somos muy trabajadores, porque incluso desde que tengo uso de razón a mi me enseñaron a trabajar a echarle pa´delante,” continúa.

“ Vine a México a trabajar ”

A lo largo de tres minutos la mujer explica además que vino a México a trabajar; “cuando a mi me tocó solicitar papeles aquí en México los pagué con billetes, no me los regalaron. Para ser residente mexicana los pagué. De este país lo que me gusta es el trabajo, no los frijoles”, afirmó.

Por si no fuera suficiente con las críticas a los frijoles, la también llamada #LadyFrijoles señaló que los mexicanos no tienen por qué molestarse; “yo estoy molesta por su racismo, por su crítica a mis paisanos”, indicó la hondureña.

Para concluir con el rosario de críticas, la mujer arremetió contra las mujeres mexicanas al asegurar que acuden a ella para pedirle préstamos; “siempre llegan y me piden, muertas de hambre las viejas aquí, huevonas, los hombres ¡nombre!, huevones, mantenidos, borrachos”, refirió.

Sus comentarios causaron controversia y duras críticas hacia la mujer, quien fue apodada #LadyFrijoles por los usuarios de las redes sociales.

El Heraldo de México

