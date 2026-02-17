Suma Salud 31 defunciones por sarampión en México (16:02 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de febrero. A través del informe diario del brote de sarampión en México, la Secretaría de Salud confirmó que ya suman 31 muertes por el brote de esta enfermedad. De acuerdo con la información, las nuevas defunciones tuvieron lugar en los estados de Jalisco y Durango.

Hasta el momento no se han ofrecido más detalles sobre la identidad y condiciones en las que sucedieron estos fallecimientos. En lo que va del 2026, este brote ha dejado un saldo de 4 personas fallecidas, sumadas a las 27 registradas a lo largo del 2025.

Las cifras actualizadas sobre el brote de sarampión en México se publicaron horas después de la participación de Eduardo Clark en la conferencia matutina. El subsecretario de Salud había mencionado que se tenían registradas 29 muertes, la mayoría de ellas registradas en Chihuahua.

“Al día de hoy, en todo el periodo que se confirmó el primer caso en febrero de 2025 y hasta el día de ayer, teníamos confirmadas 29 defunciones. Vale la pena mencionar que 21 de estas ocurrieron en Chihuahua”, indicó el funcionario.

También explicó que cuando se sospecha de una muerte por sarampión, la Secretaría de Salud realiza labores para corroborar las causas de la muerte. Es por ello que este proceso es un poco más largo y tarda en verse registrado en las estadísticas.

Finalmente, el informe de la Secretaría de Salud señala que hasta el momento se ha confirmado un total de 9,850 casos de sarampión. Concentrando la mayoría en Chihuahua, Jalisco, Chiapas, Michoacán y Guerrero.

