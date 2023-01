Subvariante XBB.1.5 de COVID ‘El Kraken’: Esto es lo que sabemos (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de enero. La subvariante XBB.1.5 de ómicron se volvió la cepa predominante en Estados Unidos en las últimas semanas del año, acumulando el 40.5 por ciento de los casos de COVID del país.

Los casos relacionados casi se duplicaron durante la última semana, según estimaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su siglas en inglés), lo que ha avivado las alarmas de la comunidad científica.

Hasta ahora lo que se conoce es que la subvariante podría ser más transmisible que otras aunque no se sabe si puede causar una enfermedad más grave, afirman los CDC. 0

El especialista Alejandro Macías estima que XBB.1.5 predominará en Estados Unidos en los próximos días, muy por encima de las otras variantes.

De acuerdo con la información recopilada por los CDC, XBB.1.5 es responsable de aproximadamente el 75 por ciento de los casos COVID confirmados en la región noreste del país, que incluye Nueva Inglaterra, Nueva Jersey y Nueva York.

“Proyectamos que será la variante dominante en la región noreste del país y que aumentará en todas las regiones del país”, dijo Barbara Mahon, directora de la propuesta de los CDC.

¿Cómo surgió la subvariante XBB.1.5 de ómicron?

XBB.1.5 es resultado de la evolución de la variante XBB, que a su vez surgió de la fusión de dos variantes diferentes de BA.2, BJ.1 (BA.2.10.1.1) y BA.2.75 (BA.2.75.3.1.1.1), explica el profesor de medicina molecular, Eric Topol.

Sin embargo, algunos expertos afirman que XBB.1.5 es diferente a XBB porque puede adherirse mejor a las células: “El virus necesita unirse fuertemente a las células para ser más eficiente al ingresar y eso podría ayudar al virus a ser un poco más eficiente para infectar a las personas”, dijo Andrew Pekosz, virólogo de la Universidad Johns Hopkins.

De acuerdo con el científico JP Weiland, XBB.1.5 aparece más rápido y sostenido que cualquiera de las variantes desde la primera ola de ómicron de enero pasado.

¿Cómo enfrentar la la subvariante XBB.1.5?

Eric Topol considera que un refuerzo bivalente de la vacuna COVID podría ser de gran ayuda para enfrentar esta subvariante.

Según datos sobre el refuerzo bivalente BA.5 contra XBB publicados en The New England Journal of Medicine, las personas que recibieron el refuerzo tuvieron una mejor actividad neutralizante contra todas las subvariantes de ómicron (especialmente contra BA. 2.75.2, BQ.1.1 y XBB) que los que recibieron uno o dos refuerzos monovalentes.

Aunque aún no se sabe con precisión qué tan bien funciona este recurso, nuevos datos de laboratorio, que muestran la falta de evasividad inmunológica adicional, respaldan que habría protección de inmunidad cruzada, tal como se ve con XBB, detalló el especialista.

A la aplicación de vacunas se suman las recomendaciones habituales como:

El uso de cubrebocas en lugares con alta probabilidad de transmisión del virus.

Mantener ventilación en espacios cerrados.

La aplicación de pruebas antes reunirse con otras personas en caso de síntomas.

¿Qué no sabemos de la subvariante XBB.1.5 de COVID-19?

Se desconoce qué tan rápido y lejos se propagará la subvariante XBB.1.5

Tampoco está claro si hay síntomas específicos relacionados con la nueva variante, pero John Moore, profesor de microbiología e inmunología en el Weill Cornell Medical College, de Nueva York, afirmó que espera que los casos alcancen su punto máximo a mediados de enero.

