Solo se debe recurrir al tanque de oxígeno en casos puntuales y con prescripción médica (22:15 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de agosto. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dio a conocer su postura acerca de la sobredemanda de tanques de oxígeno que se ha registrado en el país a raíz del COVID-19, donde varias personas se han anticipado y los han rentado sin presentar síntomas.

López-Gatell señaló que el uso de tanques de oxígeno solo se debe hacer con prescripción médica, ya que su uso incorrecto podría traer problemas a la salud.

También detalló algunos de los problemas que podría traer el uso excesivo de oxígeno en la salud de los pacientes.

Por ello recomendó no adelantarse y esperar a que se presenten los primeros síntomas para acudir al médico y que sea el especialista el que prescriba el uso de los tanques de oxígeno.

“En el caso del COVID, podría resultar en un retardo de la evaluación médica. La persona ya tiene el tanque de oxígeno, lo tiene en casa y en el momento en que presenta síntomas de COVID se siente segura, está su tanque, se espera unos días, hasta que el daño pulmonar es demasiado extenso. Es muy importante no quemar etapas, no abreviar el proceso y mantener siempre las precauciones generales: sana distancia, lavarse las manos, usar cubrebocas, proteger el estornudo y no salir de casa. Recomendamos no hacer este procedimiento de tanques de oxígeno”, detalló.