Sonideros solicitan a autoridad municipal participación en la Expo Feria Huajuapan 2025 (11:00 h)

Saúl Salazar

Huajuuapan de León, Oax. 12 de junio. Integrantes del sindicato de Sonideros de la Mixteca acudieron ayer al Miércoles del Ciudadano, para entregar un pliego petitorio, entre las demandas destaca un pago justo para los integrantes que se presentarán en la Expo Feria Huajuapan 2025.

El presidente de la asociación, Miguel Ángel Rivera Ortiz, indicó que presentaron el documento a los integrantes de la Comisión Especial de la Expo Feria 2025, para buscar acabar con aquellas malas prácticas, de que les otorguen el día y pago que ellos quieren.

“Traemos hoy un pliego petitorio donde les exigimos que nos den la renta del escenario principal, porque tenemos la capacidad para ponerlo, la renta del escenario alterno para los grupos locales, un pago justo y un pago justo para todos los días de la feria, cuando participan los sonidos”, detalló.

Señaló que otra petición que realizan a la autoridad municipal, es poder tener un espacio en los diferentes eventos que realizan las diversas áreas del Ayuntamiento de Huajuapan durante el año, como informes de gobierno y festivales sociales.

Rivera Ortiz aseguró que los 22 integrantes del sindicato tienen el equipo y la capacidad para entretener a las personas, además de montar sonido y escenarios que se utilizan en la Expo Feria Huajuapan.

“Fíjese que ha sido un poco difícil porque somos varios sindicatos, nosotros nos hemos dado a la tarea, más de que exigir o pedir, de demostrar en la feria los equipos que traemos, tipo de música; en base a eso, estábamos esperando que después de varios años, se nos tome en cuenta de manera distinta, pero vemos que no, hasta ahorita no hay ningún llamado, no tenemos ninguna respuesta”, recalcó.

Calificó como mal que cada año solo a una promotora se quede con el pago de la renta del escenario principal del Teatro del Pueblo, al considerar que el dinero debería quedarse en Huajuapan de León, porque beneficiaría a muchas familias.

Aseguró que los escenarios utilizados cada año en la Expo Feria presentan fallas, por ello, la comisión y presidente municipal de Huajuapan de León, deberían confiar en el trabajo de los huajuapeños para evitar más quejas.

