Solalinde y al menos 50 migrantes en cuarentena por sospechas de Covid-19 (15:10 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de junio. El padre Alejandro Solalinde reveló que cerca de 50 personas se mantiene en aislamiento en el albergue de migrantes por sospechas de casos de Covid-19.

El también activista detalló que hay al menos 10 personas enfermas en el refugio, por lo que en los próximos días se realizarán algunas pruebas.

“En el albergue tuvimos varios casos que no sabíamos que era y todavía no podemos saber exactamente qué es, pero presumiblemente están saliendo algún caso de zika, pero también de dengue, no sabemos y se van a hacer hoy pruebas de dengue y mañana o pasado de Covid-19”.

Solalinde declaró que una persona que consideraban como principal sospechoso se realizó una prueba en la Ciudad de México y en dos días les darán los resultados.

En cuanto a él dijo, no presenta síntomas y se siente bien de salud, pero se mantiene en aislamiento como parte de las medidas preventivas.

