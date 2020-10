SMO fortalece la cultura del autocuidado de la salud de las mujeres (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de octubre. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO) exhorta a las mujeres de todas las edades a “apropiarse” de su cuerpo, sin mandatos patriarcales, para conocerlo, autoexplorarlo periódicamente y poder detectar el cáncer y otras enfermedades a tiempo.

Durante el Conversatorio virtual sobre el tema, la titular de la SMO, Ana Vásquez Colmenares Guzmán, señaló que es muy importante insistir en la detección oportuna a través de la autoexploración, la cual aumenta las posibilidades de curarse.

Vásquez Colmenares también calificó como un acierto del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y la Presidenta Honoraria del DIF Estatal Ivette Morán, la entrega de 34 equipos de ultrasonido mamario, lo cual refrenda el compromiso de este Gobierno con el derecho de las mujeres al cuidado de su salud.

Asimismo, la funcionaria dio a conocer el material audiovisual en seis lenguas originarias de la campaña “En Voces de la comunidad, prevenir está en tus manos”, que explican cómo llevar a cabo la autoexploración de glándulas mamarias, información que invitó a compartir y señaló estará disponibles en las redes sociales de la SMO y en distintos medios de comunicación.

En tanto, la Coordinadora de Unidades y Caravanas Móviles de Servicios Gratuitos (UM), Nayeli Hernández García, informó que 11 de esos equipos fueron incorporados a las UM y 11 más a las delegaciones del DIF e invitó a solicita el servicio.

Ante la Diputada local Aleida Serrano Rosado y la directora de Desarrollo Sostenible y Derechos Sociales de las Mujeres del Instituto Nacional del Inmujeres, Aura Gutiérrez Zárate, el titular de los SSO, Donato Casas Escamilla, agregó que las jurisdicciones sanitarias también cuentan con 12 ultrasonidos a disposición de las comunidades, sin dejar de reconocer la importancia de este conversatorio para difundir el cuidado de la salud.

También la responsable del Programa Estatal de Cáncer de Mama de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Nancy Doroteo Castillejos, describió los mitos y tabúes en torno a este padecimiento y se pronunció por buscar información de calidad y clara para evitar actitudes negativas alrededor del cáncer de mama.

Doroteo Castillejos también respondió a preguntas como ¿qué es el cáncer de mama?, ¿Cómo lo detectamos? y ¿y cómo disminuir el riesgo?, aclaró que el único diagnóstico definitivo lo da una biopsia, dijo que es una enfermedad multifactorial y un tratamiento hormonal amplio eleva el riesgo de padecerlo, entre otros factores.

Además, la profesional de la salud recomendó cambios en el estilo de vida como hacer más ejercicio y comer sano, y hacer de la autoexploración un hábito; y argumentó que el cáncer de mama no es sinónimo de muerte, pues los avances científicos permiten ofrecer alternativas de curación “si lo detectamos a tiempo”.

Asimismo, la especialista en Género y Autocuidado, Lorena Robles Brena, dijo que la investigación social desde la perspectiva de género demuestra que las mujeres no cuidamos nuestra salud porque el sistema patriarcal nos ha enseñado que nuestro cuerpo vale menos y entonces no lo conocemos, no tomamos conciencia de él y por ende no le damos la atención que necesita.

“Se nos enseña a las mujeres que somos seres para atender a otras personas, y dejamos en segundo plano nuestras necesidades a nivel físico, emocional y social”, señaló, al respecto sugirió dedicarse tiempo así mismas para preguntarse cómo estamos, revisar emociones y las circunstancias en que sentimos algún dolor. “Si te cuidas y das el ejemplo a hijas e hijos e impactas en su bienestar”.

El Conversatorio completo lo podrán ver en: https://www.facebook.com/ watch/?v=647810316099180

Compartir