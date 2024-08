Sismo sacude esta mañana a Oaxaca (08:25 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de agosto. Una fuerte sacudida se sintió esta mañana por la presencia de un sismo.

Hasta el momento no se tiene registro de la intensidad de la misma, sin embargo, no se activaron las alarmas sísmica, lo que se entiende que no superó los niveles requeridos para la activación.

Ampliación de información:

De 4.7 grados fue la magnitud del sismo de esta mañana, así lo dio a conocer el Sismológico Nacional.

El epicentro fue en la región de los Valles Centrales, a 27 kilómetros al Norte de Tlacolula de Matamoros.

Preliminar: SISMO Magnitud 4.7 Loc 21 km al NORTE de TLACOLULA, OAX 25/08/24 08:27:27 Lat 17.14 Lon -96.48 Pf 43 km.

Por su parte, el gobernador Salomón Jara Cruz señaló en su cuenta de X, que las áreas de Gobierno se encuentran realizando monitoreos para hacer las evaluaciones correspondientes.

“Ante el sismo registrado hace unos momentos, el @SismologicoMX informa que tuvo una magnitud preliminar de 4.7, con epicentro al norte de Tlacolula, el cual no ameritó que se activara el Sistema de Alerta Sísmica de Oaxaca.

En estos momentos, las áreas correspondientes del Gobierno del Estado realizan el monitoreo para revisar posibles afectaciones. Asimismo, activamos los protocolos de emergencia en las ocho regiones para hacer evaluaciones. Seguiremos informando”.

