Sindicato 3 de Marzo bloqueará 12 puntos en la capital oaxaqueña (22:37 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de octubre. El Secretario del Sindicato “3 de Marzo”, Pablo Gómez confirmó esta noche bloqueos en puntos estratégicos para este martes 5 de octubre a primera hora como protesta contra la actitud del munícipe de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín, quien desde hace meses se niega a recibirlos en audiencia y en los últimos 8 días los ha plantado 3 veces.

El Sindicato 3 de Marzo bloqueará mañana a partir de las 6:00 horas los siguientes puntos:

5 Señores

Tinoco y Palacios con Morelos

Crespo con Morelos

Independencia

División oriente

Monumento a la madre

Tecnológico

Parque del Amor

Símbolos Patrios

5 Señores y periferico

Estadio de béisbol

Camino Nacional

El líder sindical solicitó en este tenor la comprensión ciudadana y solicitó que la ciudadanía no saque su basura a la calle, agregó que el Alcalde no les ha dejado otra opción y destacó incluso que este lunes al llegar al encierro de los camiones en Riberas del Atoyac, fue nuevamente imposible arrancar las unidades, la empresa que las renta las inmovilizó de nuevo porque no se les ha cubierto el pago mensual.

Compartir