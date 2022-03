¡Sin patines!, Donovan Carrillo se retira del Mundial de Patinaje Artístico (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de marzo. El patinador mexicano, Donovan Carrillo se retiró del Mundial de Patinaje Artístico 2022, celebrado en Montpellier, Francia, debido a que el equipaje con sus patines no llegó.

“Hablé con el entrenador y me informa que una empresa de paquetería no le entregó los patines de Donovan a la aerolínea y están extraviados», informó la presidenta del Comité Olímpico Méxicano (COM), María José Alcalá.

Ante la falta de su equipaje, el representante mexicano recibió patines de reemplazo, pero no se sintió cómodo, por lo que tuvo que retirarse de la competencia.

«Le dieron unos nuevos pero no se sintió cómodo. Donovan Carrillo no pudo participar en el mundial”, admitió la títular del COM en entrevista radiofónica.

Días previos, Donovan Carrillo expresó su preocupación debido a que su equipaje para la competencia no había llegado.

“Amigos quiero compartirles que estos días me he sentido preocupado porque aún no me ha llegado la maleta en la que documenté mis patines”, escribió junto a un video en Instagram.

Tras su mensaje, un día previo a la competencia, el COM aseguró en redes que los patines de Donovan llegaron a la ciudad. Esta mañana, admitió que dicha información fue falsa.

24 Horas

