Sin Límites: Son 4 los Juanes de la Sierra: Pacheco Pulido (19:30 h)

*El Profesor Tomás Martínez agrega al Coronel Juan Galindo

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 29 de agosto. El ex Gobernador Guillermo Pacheco Pulido fue muy claro en un artículo que escribió recientemente donde menciona un hecho histórico que puede cambiar la historia de Puebla: No fueron Tres Los Juanes, fueron Cuatro, los famosos revolucionarios de la Sierra Norte de Puebla en la época de la Intervención Francesa.

Las fuentes del Abogado y Político son las siguientes:

-Hay un documento escrito por el Profesor Tomás Martínez B., que además de ser muy valioso señala que no fueron tres los Juanes que menciona la historia sino Cuatro:

1. Juan Crisóstomo Bonilla, considerado además de un valioso patriota, un gobernante modelo, un General valioso, creador del Benemérito Instituto Normal del Estado, obra por la que se le recuerda por los maestros poblanos.

2. Juan Francisco Lucas, conocido como el Patriarca de la Sierra, General de Brigada.

3. Juan Nepomuceno Méndez, General de Brigada, identificado como el León de las Montañas, fue Senador de la República y Gobernador Interino de Puebla.

4. Juan Galindo Posada, quien defendió como militar mexicano y hombre nacido en la Sierra de Puebla a nuestro país, en especial en contra de la Intervención Francesa. Sus méritos fueron reconocidos en 1870 por el Gobernador Ignacio Romero Vargas, además de su participación en Puebla en la batalla del 2 de abril de 1867.

-A los tres primeros la historia los menciona como Los Tres Juanes, porque son oriundos de la Sierra de Puebla y prestaron importantes servicios militares en las batallas en la época de la Intervención Francesa.

-Los Tres Juanes son avalados por cronistas serranos de la Tres Veces Heroica Tetela de Ocampo y son Juan Crisóstomo Bonilla, Juan Manuel Bonilla Cruz y Cristóbal Manzano González.

-El profesor Tomás Martínez B., en un documento demuestra que falta incluir al Coronel Juan Galindo Posada y con ello la historia debe señalar que son Los Cuatro Juanes.

-Sobre Juan Galindo, además se avalaron en 1870 los servicios prestados a la patria por el General Francisco Cravioto con un certificado especial. En su honor, el Congreso de Puebla en 1831 decreto la formación del municipio Juan Galindo.

-En un trabajo editorial, Tomás Martínez hace un amplio recorrido sobre la vida y hechos patrióticos del Coronel Juan Galindo Posada.

-En la vida militar heroica de Los Cuatro Juanes participaron las mujeres de la Sierra Norte proporcionando alimentos, servicios médicos y en ocasiones participando en los hechos de armas.

A manera de conclusión, Pacheco Pulido comenta que falta a la historia de Puebla realizar el reconocimiento merecido a dichas mujeres, es una deuda de los poblanos y sus autoridades.

Los Cuatro Juanes están catalogados como héroes por sus servicios a la patria. Tal vez sería necesario revisar la historia de Puebla para reconocer, aclarar y definir que no fueron tres, sino cuatro, los Juanes de la Sierra. Recordemos que los pueblos pierden su identidad cuando no aclaran y se alejan de su historia.

El articulo original del ex Gobernador se publicó en el diario La Crónica de Puebla. El Gobierno de Puebla, a cargo de Sergio Salomón Céspedes y la Secretaría de Cultura en manos de Enrique Glockner tienen la palabra.

En fin, como escribió César Vallejo (Perú, 1892-1938), en su poema Cuídate España:

¡Cuídate del leal ciento por ciento!

¡Cuídate del cielo más acá del aire

y cuídate del aire más allá del cielo!

¡Cuídate de los que te aman!

¡Cuídate de tus héroes!

¡Cuídate de tus muertos!

¡Cuídate de la República!

¡Cuídate del futuro!

raultorress@hotmail.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir