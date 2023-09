Sin Límites: Opción Ciudadana acusa omisión legislativa: Raúl Torres Salmerón (21:00 h)

*Señalan a Leal Rodríguez y Jiménez López; China y el futuro; bienestar animal

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 4 de septiembre. El Colectivo Opción Ciudadana denunció la omisión legislativa de los diputados locales Guadalupe Leal Rodríguez y Gabriel Oswaldo Jiménez López, ya que han incurrido en omisión legislativa al no promover una Ley de Participación Ciudadana en Puebla y no dar una respuesta favorable.

Ernesto García Hernández, describió la importancia de una Ley de Participación Ciudadana en el Estado para reducir las condiciones y trabas que impiden a los ciudadanos sin partido acceder a puestos de elección popular, debido a que Puebla es el único estado que no cuenta con ese ordenamiento.

En enero de este año el colectivo Opción Ciudadana (OC), tuvo contacto con la Diputada Guadalupe Leal Rodríguez quien manifestó disposición para trabajar la reforma en conjunto con el colectivo, sin embargo, ha dejado de tener contacto con el grupo para dicho trabajo.

De igual manera, OC acudió con el Diputado Gabriel Oswaldo Jiménez López, titular de la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción del Congreso del Estado, a quien se le entregó un proyecto de Ley de Participación Ciudadana y se comprometió a la celebración de tres foros para fortalecer la propuesta, obteniendo nula respuesta por parte del legislador.

Opción Ciudadana busca que la ciudadanía cogobierne con las autoridades para que las decisiones que se tomen sea efectivas para el pueblo y exigir el cumplimento de sus facultades.

Asegura OP que la omisión de los diputados Jiménez López y Leal Rodríguez es por ignorar el seguimiento de audiencias para atender las exigencias del pueblo, conforme al artículo 39° Constitucional.

En la conferencia de prensa presentaron el anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana y la reforma correspondiente al Código de Instituciones y Procesos Electorales en el Estado de Puebla.

No cejarán en sus propuestas, advirtió el colectivo.

Asistieron por el colectivo Ángel López, Gerardo Carlos Milano, Ricardo Villa Escalera, García Hernández, Carlos Meza, José Guillermo Medina y Ludwig Armín Stein.

LEY PARA BIENESTAR ANIMAL

Para fortalecer las acciones de protección y el cuidado de animales, el Gobernador Sergio Salomón Céspedes, declaró que promoverá una iniciativa de ley para que los 217 municipios en Puebla cuenten con centros de bienestar animal.

Sostuvo que su administración trabaja para que todo ser vivo reciba respeto, trato digno, y cuidados y se han hecho 35 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por casos de maltrato animal.

La Secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique Guevara, informó que el Gobierno ya presentó las denuncias contra las personas que agredieron a perros en Huejotzingo, Izúcar, Cuautlancingo y Puebla Capital.

A la fecha hay 13 municipios que cuentan con unidades de Bienestar Animal: Puebla, Acajete, Atlixco, Cuetzalan, Izúcar, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, Tecamachalco, Tepeaca, Tehuacán, Teziutlán y Zacatlán.

CHINA LA ESPERANZA

Los miembros de la Comisión Cultural en la zona conurbada de Puebla Capital asistieron a una conferencia cultural que organizó el Movimiento Antorchista Nacional, titulada China en el Concierto de las Naciones.

La plática, impartida por el maestro Ehécatl Lázaro Méndez y la periodista Francis Martínez, reunió a representantes de los municipios aledaños y la presencia de Soraya Córdova Morán, dirigente del Movimiento Antorchista en Puebla Capital.

Durante la conferencia se explicó el desarrollo e historia que logró el Partido Comunista en China, que la llevó de ser una nación antigua a convertirse en lo que hoy es en la actualidad, en una de las potencias mundiales.

La conferencia fue engalanada con la presentación del espectáculo escénico China, un Asalto al Cielo, por parte de los Grupos Nacionales Culturales del Movimiento Antorchista.

En fin, como dice la copla flamenca:

El tiempo y el desengaño

son dos amigos leales,

que despiertan al que duerme

y enseñan al que no sabe.

raultorress@hotmail.com

