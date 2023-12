Sin Límites: Manual de Filosofía Barata para Comer y Beber 2: Raúl Torres Salmerón (12:00 h)

*Frases y refranes de actores, escritores, cantantes y humoristas

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 29 d diciembre. En estos días decembrinos y de fiestas, vale la pena rescatar algunas frases de aficionados y expertos a la comida y a la bebida, resumidas como un Manuel de Filosofía Barata para Comer y Beber. Digamos entonces salud y felicidades para todos, en esta segunda y última parte:

-Yo no como entre bebidas. William Claude Dukenfield, comediante estadounidense conocido como WC Fields.

-El problema con el mundo es que siempre anda como tres tragos atrás. Humphrey Bogart, actor estadounidense.

-Yo no sabía que tomabas hasta que te vi sobrio. Anónimo.

-Brindo porque nunca bebamos algo peor. Dicho irlandés.

-Por supuesto que no bebo todo el tiempo, también tengo que dormir. William Claude Dukenfield, comediante estadounidense conocido como WC Fields.

-El trabajo es la maldición de las clases bebedoras. Oscar Wilde, escritor y poeta irlandés.

-Por una mujer me aficioné a la bebida y fui tan descortés que nunca le escribí para agradecerle. William Claude Dukenfield, comediante estadounidense conocido como WC Fields.

-Nunca me preocupe por qué me arrastraran a la bebida, lo que me preocupaba era que me arrastraran a mi casa. William Claude Dukenfield, comediante estadounidense conocido como WC Fields.

-El hombre no desea nada, más que un pequeño trago. Pero ese poco lo quiere fuerte. Oliver Wendell Holmes, médico y poeta estadounidense.

-Mi médico me dijo que tomara un trago antes de ir a la cama; excuso decirles que intento irme a la cama entre ocho y diez veces cada noche. Dean Martin, cantante y actor estadounidense.

-Decidí dejar de comer con pelmazos y beber solo con amigos; perdí 30 kilos. Ernest Hemingway, escritor y periodista norteamericano.

-¡Que despreciable canalla se robó el corcho de mi comida! William Claude Dukenfield, comediante estadounidense conocido como WC Fields.

-La cerveza te hace sentir como deberías sentirte sin cerveza. Evan Esar, humorista estadounidense.

-Procuro ejercitar mi autocontrol. Nunca bebo nada más fuerte que ginebra antes del desayuno (W.C. Fields). William Claude Dukenfield, comediante estadounidense conocido como WC Fields.

-Nunca bebo agua. Los peces hacen el amor en ella. William Claude Dukenfield, comediante estadounidense conocido como WC Fields.

-No estás borracho si todavía puedes quedarte tirado en el piso sin detenerte de nada. Dean Martin, cantante y actor estadounidense

-Dios Mío, si en la borrachera te ofendí, en la cruda me sales debiendo. Dicho mexicano.

-Dijo ella: No siento ninguna simpatía por un hombre que se emborracha todas las noches. El respondió: Señora, un hombre que se emborracha todas las noches no necesita simpatía. Anónimo.

-Toda felicidad que no provenga del alcohol, es ficticia. Anónimo.

-Traje un barril de cerveza, ¿dónde puedo llenarlo? Barney Gómez. Personaje de la serie Los Simpson.

-La cerveza es causa y solución de todos los problemas. Homero Simpson, personaje de la serie de televisión Los Simpson.

-Para que el pescado tenga el sabor correcto, debe nadar 3 veces, una en el mar, la otra en mantequilla y luego en vino. (Proverbio polaco)

-¿Cómo se puede gobernar un país que tiene 246 diferentes clases de queso? Charles De Gaulle, militar y estadista francés.

-Las penas con pan son menos. Miguel de Cervantes, escritor español.

-El vino es una poesía embotellada. Robert Louis Stevenson, novelista británico.

-Los espaguetis se pueden comer con más éxito si los inhalas como una aspiradora. Sophia Loren, actriz italiana.

-En el vino hay sabiduría, en la cerveza hay fuerza, en el agua hay bacterias. Benjamín Franklin, político e inventor estadounidense.

-Una comida bien equilibrada es como un poema al desarrollo de la vida. Anthony Burgess, escritor y compositor británico.

-Años, amores y copas de vino, no se deben contar nunca. Dicho italiano.

-El silencio es el sonido de una buena comida. Jamie Oliver, cocinero británico y atribuible al famoso detective de televisión italiano Salvo Montalbano.

-Al fin y al cabo, la trufa es el verdadero diamante de gastronomía. Jean Antheleme Brillat-Savarin, político y gastrónomo francés. (Fin).

En fin, como escribió Jorge Luis Borges (Argentina, 1899-1986), en su Soneto al Vino:

¿En qué reino, en qué siglo, bajo qué silenciosa

conjunción de los astros, en qué secreto día

que el mármol no ha salvado, surgió la valerosa

y singular idea de inventar la alegría?

Con otoños de oro la inventaron. El vino

fluye rojo a lo largo de las generaciones

como el río del tiempo y en el arduo camino

nos prodiga su música, su fuego y sus leones.

