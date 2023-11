Sin Límites: Los destapes en Puebla desde 1974: Raúl Torres Salmerón (10:00 h)

*Logra Sergio Salomón Céspedes la unidad morenista; 40 años de Balcones del Sur

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 14 de noviembre. El destape de Alejandro Armenta como candidato de MORENA al Gobierno del Estado estuvo envuelto en un ambiente de suspenso y emoción digno de una película candidata a los premios Oscar. Nunca un pronunciamiento partidista fue de ese modo. Anunciado para el viernes 10 de noviembre a las 12 del día, fue pospuesto hasta las 5 y dado a conocer como probable ganador y anunciado oficialmente a las 4 de la mañana del sábado, fue algo inusitado.

Por lo anterior, es interesante analizar brevemente los destapes de los candidatos en Puebla desde 1974 cuando predominaba la voluntad del Presidente de la República en turno y conocido como dedazo.

Alfredo Toxqui Fernández de Lara fue el primer sorprendido cuando era Senador de la República y citado en el PRI a cargo de Jesús Reyes Heroles para darle a conocer que sería el candidato. Fue reconocido por su labor conciliadora de 1975 a 1981, el primer Gobernador en terminar su mandato después de más de 10 años de interinatos y gobiernos provisionales provocados por los enfrentamientos entre universitarios y autoridades.

Los allegados a Toxqui comentaban que llegó como candidato luego de una llamada telefónica de cortesía del entonces Presidente Luis Echeverría al ex Presidente poblano Gustavo Díaz Ordaz para preguntarle quien le parecía el candidato adecuado. La respuesta fue: Alfredo Toxqui y así llegó al Gobierno.

Seis años más tarde, en la Presidencia de José López Portillo, Toxqui impulsó con todo para que le sucediera en el cargo a Marco Antonio Rojas, Profesor y Licenciado en Derecho, quien fu su Secretario de Finanzas y no llegó. El elegido fue el Diputado Federal Guillermo Jiménez Morales, de 1981 a 1987, impulsado por el entonces dirigente del PRI, Gustavo Carbajal Moreno a instancias de Victoriano Álvarez García, quien Presidente Municipal.

En el clásico dedazo llegó Mariano Piña Olaya de 1987 a 1993, por el solo hecho de ser compañero de estudios en la Facultad de Derecho de la UNAM, del entonces Presidente Miguel de la Madrid y quien como Diputado Federal le colocó la banda presidencial.

Con Manuel Bartlett Díaz, quien fue Gobernador de 1993 a 1999, también fue un dedazo del Presidente Carlos Salinas de Gortari, quien quería enviarlo como Embajador de México en Francia. A través del asesor más cercano a CSG, José Córdoba Montoya, Bartlett prefirió la gubernatura de Puebla cuando en esa época se hablaba de nominar candidatos locales como Guillermo Pacheco Pulido y Germán Sierra Sánchez.

En el año 1999 don Manuel fue precandidato del PRI a la Presidencia de la República en una elección abierta y como tal hizo lo mismo en Puebla. El Presidente Ernesto Zedillo y el PRI le dieron autorización de realizar comicios partidistas abiertos para elegir. La terna estuvo compuesta entre Melquiades Morales Flores, José Luis Flores Hernández y Germán Sierra Sánchez. La elección la ganó Morales Flores en lo que fue la primera elección democrática del PRI en un Estado del país.

Melquiades Morales, Gobernador de 1999 a 2005, ya sin Presidente de la República priísta, estuvo de acuerdo con Roberto Madrazo, líder nacional tricolor para nominar como candidato a Mario Marín Torres, quien era el más conocido y garantizaba el triunfo del PRI en la Entidad.

Mario Marín, Gobernador de 2005 a 2011 impulsó a Javier López Zavala, con el apoyo de la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel y quien perdió la elección frente al panista Rafael Moreno Valle Rosas, quien gobernó de 2011 a 2016 y a su vez impuso a José Antonio Gali Fayad de 2017 a 2018 y posteriormente a su esposa Marta Érika Alonso, quien estuvo solo 10 días al frente del Gobierno.

A la muerte de Moreno Valle y Alonso el Congreso del Estado eligió una terna de una lista de 62 personas que entregaron su carta intención para ser contemplados: Jesús Rodríguez Almeida, Gerardo Islas Maldonado y Guillermo Pacheco Pulido, quien fue elegido como Gobernador Interino los seis primeros meses de 2019.

Por dedazo del Presidente de México, el morenista Andrés Manuel López Obrador, Miguel Barbosa Huerta fue candidato de la coalición MORENA, Partido del Trabajo y Verde Ecologista y ganó en las elecciones extraordinarias y fue Gobernador del 1 de agosto de 2019 al 13 de diciembre de 2022, día en que falleció.

A los dos días el Congreso del Estado nombró con entera libertad y sin consultas al Presidente o a las dirigencias de los partidos, a Sergio Salomón Céspedes Peregrina como Gobernador hasta el 13 de diciembre de 2024.

Así fue la historia de los destapes de Puebla.

GOBERNADOR LOGRA LA UNIDAD

Después de varios llamados a la unidad morenista, el Gobernador Sergio Salomón Céspedes la consolidó, cuando este lunes reunió a los 7 contendientes por el Gobierno de Puebla.

Un día antes, Sergio Salomón deseó el mejor de los éxitos al Senador de la República Alejandro Armenta por ser la persona designada por el partido MORENA, luego de destacar la importancia de sumar voluntades en el proyecto iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y en torno a Claudia Sheinbaum.

Estoy seguro de que, con la unidad de todas y todos los poblanos, seremos un referente nacional para consolidar nuestro movimiento, expuso.

La tarde del lunes, en su cuenta de X (antes Twitter), el Gobernador mostró una foto de los 7 morenistas que contendieron, Alejandro Armenta, Ignacio Mier, Julio Huerta, Olivia Salomón, Liz Sánchez, Claudia Rivera y Rodrigo Abdala.

FESTEJOS EN BALCONES DEL SUR

Con motivo del 40 Aniversario de la colonia Balcones del Sur, los jóvenes realizaron un desfile sobre la avenida 3 sur para invitar a peatones y automovilistas a que asistan al festejo que está próximo a realizarse a partir los días 24, 25 y 26 de noviembre.

Fueron 200 jóvenes quienes realizaron dicho desfile, que estuvo conformado por bailarinas y una grandiosa banda monumental, además de contar con la presencia de la líder antorchista Lluvia Sánchez Hernández, quien fue compartiendo invitaciones de mano en mano a todas las personas que transitaban por la avenida ya mencionada.

Invitamos a todas las personas a que nos acompañen a celebrar 40 años de lucha organizada y de grandes logros en la colonia Balcones del Sur. Han sido 40 años largos y bastante difíciles, pero hemos logrado un desarrollo importante en la colonia, comentó.

El festejo contará con actividades culturales y deportivas que comenzarán desde el día 24 y cerrarán con broche de oro el día 26 con un gran evento cultural y la quema de los juegos pirotécnicos.

En fin, como escribió Gustavo Adolfo Bécquer (España, 1836-1879), en su Rima XVII:

Hoy la tierra y los cielos me sonríen;

hoy llega al fondo de mi alma el sol;

hoy la he visto, la he visto y me ha mirado…

¡Hoy creo en Dios!

raultorress@hotmail.com

