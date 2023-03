Sin Límites: José Luis Sorcia ¿irá a otro cargo?: Raúl Torres Salmerón (11:00 h)

*El Decálogo de quienes llegan a la tercera edad

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 10 de marzo. José Luis Sorcia Ramírez cumplió un ciclo al frente de la Secretaría de Educación, en donde demostró lealtad, cumplimiento de su responsabilidad con honestidad, transparencia y dignidad y hay que aclarar que no sale por malos manejos, como otros.

Una muestra de ello es el escrito que el 9 de marzo del presente año le envió al Gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, la comunidad educativa representada por la coordinación colegiada de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior (AUIEMSS), en el cual lo felicitan por tener dentro de su equipo a personas eficientes y sensibles a las necesidades de educación como es el caso de Sorcia Ramírez, como Encargado de Despacho.

La AUIEMSS en su misiva agradece la reanudación de la expedición de títulos profesionales, proceso que había sido interrumpido desde el pasado mes de septiembre del año pasado, afectando los derechos de miles de estudiantes.

El escrito firmado por el Maestro Gustavo Santín Nieto, Coordinador Ejecutivo de la Asociación, reconoce la sensibilidad y preocupación para la atención de todas las necesidades de carácter educativo, lo cual no se veía en los anteriores titulares que han ocupado el cargo.

Lamentablemente no hubo la ratificación como Secretario de Educación. El relevo es inminente, y es en medio de una probable crisis por las elecciones que habrá a fin de mes de los dirigentes de los sindicatos más importantes, estatal y federal.

El relevo es parte de las negociaciones que hubo en el Congreso del Estado, cuando por mayoría de todos los partidos se eligió como Gobernador Sustituto a Céspedes Peregrina la madrugada del 15 de diciembre pasado.

Lamentablemente se da el relevo que desde la semana pasada se rumoraba, pese al buen desempeño de alguien ajeno a las grillas y políticas de la SEP.

Fuentes de la SEP, señalan que Sorcia valora ocupar otra responsabilidad en el Gobierno del estado, toda vez que fue la esposa del finado Gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien lo avaló para encargarse de la Secretaría de Educación.

De no concretarse otros cargo, el barbosismo dejará de existir poco a poco en el futuro.

DECÁLOGO DE LA TERCERA EDAD

Si usted llegó a la tercera edad, este Decálogo de Aceptación, puede ayudarle a comprender algunas cosas:

1. Serás de los primeros en ser liberado cuando estés en un grupo de rehenes. 2. No rescatarás personas de un edificio en llamas, pues nadie te lo pedirá. 3. Estarás enfermo ahora sí y no serás considerado hipocondríaco. 4. No tendrás ya nada que aprender para el largo y difícil camino de la vida. 5. Comenzarán a rendir frutos tus inversiones en seguros médicos.

6. Tus articulaciones pronosticarán el tiempo mejor que los meteorólogos. 7. Tus secretos están seguros con tus amigos, ellos tampoco los recuerdan. 8. Tu dotación de neuronas activas llegó, por fin, a una cantidad manejable. 9. Podrás vivir sin sexo, pero no sin tus anteojos de cerca y de lejos. 10. Harás fiestas, pero tu esposa y tus vecinos no se enterarán.

En fin, como escribió Rosalía de Castro (España, 1837-1885), en su poema Orillas:

¡Otra vez! Tras la lucha que rinde

y la incertidumbre amarga

del viajero que errante no sabe

dónde dormirá mañana.

raultorress@hotmail.com

