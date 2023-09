Sin Límites: Huipil no hace al candidato: Corriente Crítica del PRI (10:00 h)

*La CC es la contraloría moral del partido, expresa Erik Salgado

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 1 de setiembre. Varias frases punzantes, algunas de antología, manifestaron el Dirigente Nacional y el Delegado Estatal de la Corriente Crítica (CC) del PRI, en reunión con un grupo de columnistas y aunque más de una provoque una sonrisa, vale la pena meditarlas.

En Casa Reyna, Genaro Morales Rentería líder de la CC y el Delgado en Puebla, Erik Salgado Trujillo, pronunciaron las siguientes frases:

-El Huipil no hace a la candidata.

-La Corriente Crítica debe ser la contraloría moral del PRI.

-A Beatriz Paredes no la dejaron llegar al out 27.

-Beatriz Paredes no vendió tortas ni tamales, tampoco es popular, pero su carrera política la hace competitiva pese a su carácter serio y frío.

-Convencer al voto duro tricolor no se da en automático para votar por una panista. No es algo sencillo porque no es alguien que provenga del partido, no es una mutación tan fácil, se tiene que convencer al voto duro

-Debemos retomar la estrategia de Moreno Valle Rosas que decía divide y vencerás. Es mejor ir solos en las elecciones locales, eso fortalecería nuestros cuadros como partido.

Hasta aquí las frases de los dirigentes, quienes expresaron su apoyo a Beatriz Paredes, antes de su declinación como aspirante a la Presidencia de la República. Hicieron luego un análisis de la política poblana bajo la premisa de que el PRI debe ir en solitario en las elecciones de Gobernador y Presidencias Municipales y en alianza para la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión.

Las siguientes son algunas de las apreciaciones de Erik Salgado sobre la postura de ir solos:

-El Frente Amplio de México, entre PAN, PRI y PRD, puede llevarse a cabo en Puebla con la candidata a la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, es decir los candidatos al Senado de la República y la Cámara de Diputados.

-No ir solos en candidaturas al Gobierno, Ayuntamientos y Congreso del Estado, seguirá disminuyendo el número de militantes. Además, el PAN ha ‘ninguneado’ al PRI en el Ayuntamiento de Puebla donde hay 10 priistas que laboran ahí.

-El PRI tiene fuerza en el interior del Estado, con 38 presidencias municipales y una reserva de votos de 430 mil de los cuales 50 mil son de Puebla Capital.

-Los candidatos que propone la CC, previo estudio demoscópico, al Gobierno de Puebla son militantes como Blanca Alcalá Ruiz, Jorge Estefan Chidiac, Javier Casique Zárate y Néstor Camarillo Medina.

-Como candidato al Ayuntamiento de debe ir el actual dirigente estatal Néstor Camarillo.

-En escenario personal, los candidatos idóneos serían: Blanca Alcalá al Gobierno del Estado. Jorge Estefan Chidiac al Senado de la República.

-Debemos enfocarnos a la situación de nuestro partido en el estado, nuestro partido en Puebla debe jugar la elección y apostar por nuestros cuadros y por nuestra militancia,

-El PRI tiene los 217 hombres y mujeres para cubrir todas las cuotas de género, jóvenes dispuestos a cubrir todos los municipios de Puebla, pues tienen la representatividad; para las diputaciones locales cuentan con los mejores perfiles en todos los distritos.

En fin, como dice la copla ecuatoriana:

De quejarse o no quejarse,

no quejarse es lo mejor;

pues no he visto que las quejas

alivien ningún dolor.

raultorress@hotmail.com

