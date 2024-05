Sin Límites: Extraña técnica que predice resultados: Raúl Torres Salmerón (20:00 h)

*Garantiza tranquilidad SSC; Diputado Oswaldo Jiménez Exhibido; mantenimiento a la red de agua

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárezz, 30 de mayo. Una técnica o marketing de anuncios para mayores ventas de productos comerciales en vehículos, que tiene lugar en todo el mundo, ha sido analizada por un viejo militante priista poblano, quien no quiere se conozca su nombre, pero aplicada a candidatos a puestos de elección popular en México.

La publicidad gráfica comercial se llama rotulación vehicular o vinilado de vehículos. Esta técnica consiste en aplicar gráficos, textos, o imágenes en la superficie de un vehículo utilizando vinilos adhesivos, con el objetivo de promover productos, servicios o marcas mientras el vehículo se desplaza.

En inglés, la publicidad gráfica en carros se llama vehicle wrapping o vehicle graphics. Estos términos se utilizan para describir la técnica de aplicar vinilos adhesivos con diseños publicitarios en vehículos. Otros la denominan car bumper marketing o comercialización de parachoques o defensas de automóviles.

El priísta quien se ha especializado en cuestiones de marketing político puso varios ejemplos de sus estudios, si es que así pueden llamarse, sobre la influencia de estos vinilos con nombres de candidatos y una medición de los triunfos o derrotas previas antes de la elección y corroboradas con los resultados finales. Son encuestas muy seguras, proclama con vehemencia.

Solo menciona elecciones presidenciales. En 2000, Vicente Fox tuvo infinidad de vinilos en vehículos, más que Francisco Labastida y Cuauhtémoc Cárdenas. En 2006, Felipe Calderón tuvo más vinilos que Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo. En 2012, Enrique Peña sobresalió en ese tipo de anuncios más que AMLO y Josefina Vázquez Mota. En 2018, AMLO aparecía en gran número de vehículos, sobre Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

En 2024, a nivel presidencial, hay vinilos de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez en idénticas proporciones. Máynez no aparece.

Precisa que solamente se toma en cuenta vehículos particulares y define que cada propietario es un auténtico seguidor o fanático del partido o candidato, ya que tiene el valor de manifestarlo, contrario a las encuestas, no miente, son partidarios leales y no les da pena manifestarlo.}

Algo similar sucede en elecciones estatales y municipales. Para estas elecciones de 2024 en Puebla, los vinilos de Alejandro Armenta son numerosos, aunque le sigue muy de cerca Eduardo Rivera. En cuanto a Puebla Capital, son más numerosos los vinilos de Mario Riestra que los de José ‘Pepe’ Chedraui. El Movimiento Ciudadano, en Puebla, brilla por su ausencia.

¿Tendrá razón en su ‘técnica’ de marketing el priísta? Ya se verá si tiene razón en los resultados del domingo. Ganarán Armenta y Riestra. Estas predicciones no van contra la ley electoral, que se publiquen en días de reflexión, no está legislado, no es una encuesta, es una apreciación personal.

AMBIENTE DE TRANQUILIDAD: SSC

El Gobernador Sergio Salomón Céspedes garantizó a los poblanos que las elecciones del 2 de junio transcurrirán en un ambiente de paz y tranquilidad, por lo que pidió a la sociedad salir a votar y hacerlo con libertad, de manera responsable y con la certeza de que será respetada su decisión.

El mandatario señaló que los comicios del domingo no serán atípicos, de tal suerte que estimó que será una fiesta democrática en favor de Puebla. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública trabajará de manera coordinada con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y las policías municipales para tener un despliegue operativo en los 217 municipios del estado durante la jornada.

Por último, el Ejecutivo pidió a los partidos políticos y candidatos permitir que los poblanos reflexionen su voto en estos días previos al proceso electoral.

DIPUTADO PANISTA EXHIBIDO

El colectivo Opción Ciudadana de Puebla reprocha al Diputado Local panista Oswaldo Jiménez López, que en el cargo de diputado local que ejerce desde hace 6 años, no haya agilizado la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana.

Con una lona colocada afuera del Congreso de Puebla, los activistas Ricardo Villa Escalera, Ernesto García Hernández, Carlos Meza Gutiérrez y otros más, exigieron a la LXI Legislatura promulgar dicha ley para el Estado de Puebla.

La propuesta se hizo desde 2019 y se la ha insistido durante varios años. Incluso en 2022 le entregaron el anteproyecto de ley. Durante dos legislaturas Jiménez López ha sido Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción y se perfila para estar otros tres años como legislador del Distrito 17 con cabecera en Puebla Capital.

Debido a la omisión legislativa del Congreso, el colectivo Opción Ciudadana ha promovido amparos; el primero, en noviembre de 2023 y una ampliación en enero de 2024, para solicitar la protección de la justicia federal. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla no ha emitido una resolución.

La propuesta de Ley de Participación Ciudadana permitiría a la ciudadanía solicitar la revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo local, el plebiscito y referéndum, entre otros derechos.

MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA

Agua de Puebla para Todos continúa su compromiso con la mejora de la infraestructura de drenaje en Puebla Capital y realiza de manera permanente el mantenimiento preventivo en la red de drenaje, superando anualmente más de 3 mil kilómetros de desazolve.

A partir de noviembre de 2023, cuando concluyeron las pasadas lluvias, inició oportunamente la limpieza de la red sanitaria, logrando al 30 de mayo de 2024 el desazolve de mil 100 kilómetros del sistema de drenaje mixto, tanto residual como pluvial, así como 13 mil 600 accesorios de drenaje como pozos de visita, rejillas, coladeras y bocas de tormenta.

Durante el mantenimiento al drenaje y accesorios que garantice su eficiencia, se succionaron y retiraron 13 mil 500 metros cúbicos de azolve que incluyen basura y lodo y obstruyen los conductos de agua; además, fueron rehabilitados 218 accesorios faltantes o dañados.

Asimismo, se da mantenimiento a las principales vialidades de alta afluencia vehicular, 12 distribuidores viales, pasos a desnivel y 31 puntos críticos de encharcamiento, con un equipo de 12 cuadrillas, 14 unidades hidroneumáticas, 2 cuadrillas de soldadores y 1 de video inspección, lo que asegura que, al iniciar la temporada de lluvias, el sistema de alcantarillado se encuentre en óptimas condiciones y así evitar anegaciones en los puntos más vulnerables.

Sin embargo, en el caso de los 2 fuertes aguaceros y granizada del viernes 24 y domingo 26 de mayo, con precipitaciones atípicas que alcanzaron una lámina de lluvia acumulada de 97.6 mm, esto es que, en tan sólo esos 2 días llovió más cantidad de agua acumulada a la que llovió durante todo el mes de mayo 2023, Agua de Puebla atendió 23 sitios de fuerte encharcamiento en 2 días de intensa lluvia, sumado a la gran cantidad de granizo y el arrastre de basura a las alcantarillas, lo que provocó taponamientos en el drenaje.

Agua de Puebla invita a la población a no arrojar basura a las calles, toda vez que esa la causa principal de inundaciones por lluvia en el 85 por ciento de los casos.

En fin, como dice la copla ecuatoriana:

El que sabe cantar bien

no hable mal de aquel que canta;

unos cantan lo que saben,

otros saben lo que cantan.

raultorress@hotmail.com

