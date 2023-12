Sin Límites: El viejo PRI está en MORENA: Camarillo: Raúl Torres Salmerón (13:30 h)

*La elección de 2024 es la última oportunidad; apoyo incondicional a Eduardo Rivera

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárezz, 8 de diiembre. El Presidente Estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, en entrevista con columnistas, en forma abierta y contundente señaló que el viejo PRI está ya en MORENA, además expresó que en las verdaderas encuestas que tiene, MORENA y aliados tienen 38 puntos y la oposición 32 puntos que se pueden remontar y ganar una elección.

En una reunión en Casa Aguirre en la 4 norte en el Centro Histórico, Camarillo dijo que se puede ganar en el Estado de Puebla, que es la última oportunidad del PRI en estas elecciones y que Eduardo Rivera tendrá todo el apoyo para ganar y expresó lo siguiente:

-El viejo PRI está en MORENA, muchos de quienes renunciaron se fueron, pero en el PRI es la hora del relevo generacional.

-En el PRI es el fin de las cuotas y de los cuates en candidaturas del Frente Amplio por México, ahora llamado Fuerza y Corazón por México. El PRI, el PAN y el PRD irán juntos en todos los cargos de elección popular.

-Ya basta de dar candidaturas a amigos, compadrazgos, caciques; irán jóvenes, mujeres y quienes representen un triunfo en sus regiones y se respetará la igualdad de género.

-Con estrategia inteligente, candidatos de perfiles ganadores, competitividad y como una coalición pragmática, existen muchas posibilidades de obtener muchos triunfos en cada una de las elecciones de junio de 2024.

-Esta es la última oportunidad del PRI de recuperarse, sobre todo porque en el interior existe un priísmo fuerte, como se demostró en la pasada visita de Xóchitl Gálvez Ruiz, en el lienzo Charro, donde 10 mil militantes la apoyaron.

-Si no se hacen bien las cosas en esta elección, el PRI de Puebla irá a la desaparición. En 2018 el PRI obtuvo el triunfo en 70 municipios y en el 2021 obtuvieron 58, aunque mantuvo su votación del 18 %, sin embargo, en esta elección habrá de repuntar y obtener 600 mil votos.

-Ya en la Coalición hay acuerdos en que el candidato por la gubernatura sea Eduardo Rivera Pérez, quien es un hombre que sabe escuchar, negociar y está dispuesto a unificar a los tres partidos que han definido el número de espacios para cada quien y los nombres estarán el 31 de diciembre.

-Para Puebla Capital se debe hacer un análisis para no haya desencanto entre los priístas, porque votar por un panista aleja a los simpatizantes de las urnas.

-Por el Senado, en la primera fórmula irá un priísta que puede ser Jorge Estefan Chidiac o Blanca Alcalá Ruiz y la segunda fórmula corresponderá al PAN.

-En las Diputaciones Federales 7 son para el PRI; 6 para el PAN y 3 para el PRD; en las locales el PRI obtendrá 10; el PAN 10; el PRD 3 y si entra a la Coalición, al PSI les tocará 3.

-Mi deseo político a futuro es ser Gobernador, pero me hace falta experiencia, seré dirigente hasta el 2025, pero en cargos de elección popular iré donde el partido me pida, puede ser repetir en la Diputación Local, una Diputación Federal o al Senado, pero será decisión de la dirigencia nacional.

-El PRI y la Coalición no están desahuciados, deben unir las fortalezas, Acción Nacional la tiene en la zona conurbada y el PRI en el interior del estado.

-En una encuesta del PRI, MORENA y sus aliados tienen el 38 % de las intenciones del voto, mientras que PRI-PAN-PRD tienen 32 %, el MC sólo tiene un 3 %. En los careos entre Alejandro Armenta y Eduardo Rivera, el morenista tiene un 42 % y el panista 33 %. La ventaja es remontable.

-También podemos triunfar en Puebla Capital, sobre todo si la candidata es la morenista Claudia Rivera, aunque daría más pelea José Chedraui.

-Alejandro Armenta tiene muchos seguidores y tiene mucha experiencia, pero no puedo decir ahora que ya ganó o perdió

-Las opiniones de la llamada Corriente Crítica no tienen ni voz, ni voto en el PRI. Sus dirigentes no representan nada. Es más corriente que crítica.

-Sobre sus propuestas de que el partido vaya sólo en la búsqueda de ayuntamientos y diputaciones locales, no serán tomadas en cuenta porque se trata de una organización que ni siquiera está reconocida.

El dirigente del PRI se mostró confiado, entusiasmado y abierto a cualquier pregunta. Representa a los 36 años al nuevo PRI.

En fin, como escribió Ricardo Güiraldes (Argentina, 1886-1927), en su poema Inútil:

Cuentos viejos y vagos

y nebulosos,

de episodios fabulosos.

Potentes magos.

Recuerdos.

Cuentos ancianos,

quedad lejanos.

raultorress@hotmail.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir