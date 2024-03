Sin Límites: El primer encuentro entre SSC y AMLO: Raúl Torres Salmerón (22:00 h)

*Algunas anécdotas y planes platicados por el Gobernador en reunión con medios

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 1 de marzo. En la reunión entre Gobernador Sergio Salomón Céspedes con periodistas, directores y dueños de medios de comunicación, destacaron varias anécdotas contadas por el Mandatario, sobre cómo conoció al Presidente de la República luego de ser elegido por el Congreso de Puebla, su relación con el fallecido ex Gobernador Miguel Barbosa Huerta y con la ahora candidata de MORENA a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum.

Asimismo, a manera de anécdota, el Gobernador manifestó que el menú fue de una comida típica de Tepeaca, igual al que compartió en su casa de Tepeaca, con el Presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 6 de enero.

En el Restaurante del Centro Expositor en Los Fuertes, construido por cierto en el sexenio de Mario Marín Torres, el menú para los asistentes fue de chicharrón carnudo seco y también en salsa roja; tacos de carne asada y cecina con longaniza, de cabeza, trompa, cachete, sesos y lengua y frijoles refritos con longaniza en torta de agua.

Antes de la veda electoral pues el Gobernador externó ser respetuoso de las leyes, en la reunión se abordaron infinidad de temas, incluso personales. Sergio Salomón estuvo acompañado de su esposa Gabriela Bonilla y el Secretario de Gobernación Javier Aquino.

Relató que el primer encuentro con AMLO, fue una semana después de que el Congreso de Puebla realizó una pieza perfecta legislativa al elegirlo, una decisión con mucho valor, donde los diputados se mantuvieron firmes y le apostaron a Puebla. Fue citado en Palacio Nacional, llegó con mucho tiempo de anticipación para estar en primera fila, pues no conocía personalmente al Presidente.

Luego del evento, se presentó con AMLO quien le externó: “No sé si felicitarte o no felicitarte”. Una semana más tarde, en una gira de trabajo, López Obrador se le acercó y le dijo: “me dicen que eres buena persona, que eres decente” y el Presidente le confesó que para formarse esa opinión consultó con la Gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar.

Con Miguel Barbosa, en una reunión SSC externó que se acabó su compromiso con Rafael Moreno Valle Rosas y Marta Érika Alonso cuando fallecieron y nunca lo había atacado. Barbosa le respondió que lo sabía y que por eso estaban allí sentados. Tampoco lo conocía personalmente.

Algo similar pasó cuando conoció a Claudia Sheinbaum, donde hay buena relación e incluso la candidata presidencial de MORENA le ha pedido al Gobernador que en próximas ocasiones le acompañe su esposa Gabriela.

Entre otras afirmaciones, Sergio Salomón Céspedes expresó lo siguiente:

-Para el futuro no tengo una ambición personal, por lo que después de dejar al Gobierno si el destino me lleva a Tepeaca seré feliz con Gaby y mis hijas.

-En el Estado de Puebla hay respeto total a la libertad de expresión.

-Sin el afán de querer contestarle a nadie, me ha costado mucho trabajo tener voz para estársela pasando a alguien más. No quiero darle focos a quien no tengo que darle.

-Mi objetivo es entregar una Puebla en paz. Hago un llamado para generar una Puebla unida, la Puebla que nosotros queremos entregarle al próximo Gobernador, que sea quien resulte de lo que decida el pueblo.

-No estoy en la ecuación electoral, tampoco aparezco en la boleta ni pretendo inclinar la balanza para ningún candidato. Que los políticos no calienten la elección, les pido a los medios de comunicación no impulsar este tipo de expresiones que generen divisiones, todos debemos generar una Puebla unida con sana convivencia.

-Cuidemos la unidad de los poblanos y que los políticos no nos echen a pelear. Que la lucha electoral sea como la caricatura de Ralph el coyote y Sam el perro pastor de ovejas que se pelean y persiguen en horas de trabajo, pero al finalizar el horario, checan tarjeta y como buenos amigos se van a su casa.

-Tengo muy claro cuál es mi tiempo, mi espacio, mi momento. Soy Sergio Salomón y el 15 de diciembre de 2024 al término de mi gestión, seguiré siendo Sergio Salomón.

-No quiero cogobernar con nadie, ni tener una estructura de complicidad entre municipales o diputados. No es mi misión ni mi idea.

-No he perseguido a nadie. Que no se equivoque, en ese sentido la oposición.

-Hago un llamado a no politizar el tema de la seguridad pública, lo hago con plena conciencia de no querer tapar algo o de no querer minimizar, no es el tema. Lo hago con la visión y la convicción de que sigamos generando las mejores condiciones de seguridad.

-Les pido quitar la etiqueta a la zona conocida como El Triángulo Rojo, donde hay gente trabajadora, dedicada al campo, las artesanías y el comercio, aunque han existido personajes que han afectado la imagen de esa región del Estado.

-Puebla ha tenido problemas de inseguridad, pero es un tema que el Gobierno Estatal considera de suma importancia y desde que llegue se ha reducido en conjunto con los 217 municipios de la entidad.

-Actualmente se cuenta con 20 mil elementos en el área de seguridad en todo el territorio incluidos los policías estatales y municipales, a quienes se ha obligado a tomar las pruebas de control de confianza que antes no tenían. Los policías estatales no ganarán menos de 15 mil pesos mensuales desde el mes de julio.

-Hay muchas obras importantes en desarrollo, que aunque generarán molestias espero sean concluidas en beneficio de los poblanos. Allí está la instalación del Instituto Politécnico Nacional; la construcción de Ciudad Universitaria Dos; ampliación de la infraestructura en materia educativa en el interior del estado; impulso al mezcal ya que se han sembrado 10 mil hectáreas de agave, donde se brinda capacitación a los campesinos y se les otorga la denominación de origen y marca del producto que incluso ya se exporta.

-Se construye una segunda Central de Abasto en el sur; el distribuidor Víal Oriente por la zona de Amalucan; la Ruta Metropolitana del Transporte; el distribuidor Atlixcayotl-Periferico; el nuevo edificio de Finanzas; la Central de Autobuses del Sur, además de otros centros de abasto en Teziutlán, en Acatlán y Huauchinango.

En fin, como dice la copla flamenca:

Aunque me voy, no me voy,

aunque me voy, no me ausento,

porque me voy de palabra,

pero no de pensamiento.

raultorress@hotmail.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir