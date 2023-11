Sin Límites: Chignahuapan, municipio con vocación turística: Raúl Torres Salmerón (19:30 h)

*El Alcalde Lorenzo Rivera habla de sus planes políticos; Xóchitl Gálvez con el PRI poblano

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 20 de noviembre. La vocación de Chignahuapan es el turismo, es uno de los pueblos mágicos más importantes y promotores de la economía regional al convertirse en el segundo más visitado en todo Puebla. Incluso recibió de la plataforma México Desconocido el reconocimiento El Mejor Pueblo Mágico para Vivir una Escapada Inolvidable.

La 27ª Feria del Árbol y la Esfera 2023, se realizará del 24 de noviembre al 3 de diciembre, anuncia el Presidente Municipal de Chignahuapan, Lorenzo Rivera Nava en reunión con columnistas en el restaurante El Mural de los Poblanos, donde habló de la labor hecha en su municipio y de política, pues está pensando en la reelección o en buscar la candidatura a Diputado Local por la zona.

El joven Alcalde, de 34 años de edad, también señala lo siguiente:

-Por ahora no he pensado en cambiar de partido, soy orgullosamente miembro del PRI, al igual que mi familia. Existe una nueva generación de jóvenes priístas, con ganas de hacer bien las cosas.

-Chignahuapan es de los municipios del Estado de Puebla más visitados y hemos impulsado diversos eventos todo el año para atraer al turismo, como son carreras, festivales y la feria anual.

-Para incentivar la economía regional en beneficio de artesanos dedicados a la elaboración de esferas, silvicultores y prestadores de servicios turísticos, se llevará a cabo la 27ª Feria del Árbol y la Esfera 2023, del 24 de noviembre al 3 de diciembre y se prevé una derrama económica de 130 millones de pesos.

-Las esferas de Chignahuapan ya son reconocidas a nivel internacional en ciudades como Roma, Miami, Nueva York y Los Ángeles, mientras que en México en sitios como Cancún.

-Esta feria beneficia a 450 talleres familiares, los cuales generan alrededor de 20 mil empleos y cuyos precios de cada producto van desde los 5 pesos en adelante; los árboles de navidad más económicos tienen un costo de 300 pesos.

-Se han hecho fuertes inversiones en certificaciones, equipamiento táctico, uniformes y capacitaciones al personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Actualmente es uno de los municipios más seguros de la Sierra Norte, disminuyendo un 35 por ciento el índice delictivo.

-No hay en la cabecera secuestros o balaceras, se han instalado 250 cámaras de video vigilancia que inhiben los delitos.

-Se han invertido 16 millones de pesos en mejora de diversos caminos y vialidades de la cabecera municipal, así como de las comunidades, en ampliaciones eléctricas, rehabilitación de alumbrado público, bacheo y mantenimiento del sistema de agua potable y escuelas.

-En coordinación con el Gobierno del Estado se recibieron medio millón de visitantes en menos de 4 meses y la derrama económica superara en un 110 por ciento a la del año 2022. También en conjunto está a punto de terminarse la construcción del Libramiento de Chignahuapan con un costo de 100 millones de pesos.

¿EL PRI ESTÁ DE REGRESO?

Tanto se ha criticado al PRI, que pareciera que ya no puede movilizar a sus militantes. Llama la atención que el sábado en el Lienzo del Charro, miles de priístas vitorearon a la que será su candidata a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez.

Estuvo en Puebla Capital y fue arropada por 10 mil militantes del tricolor, donde acudió el Presidente Nacional el Diputado Federal Alejandro Moreno Cárdenas.

Le acompañaron el líder estatal, Diputado Local Néstor Camarillo Medina y la Secretaria General, Delfina Pozos Vergara.

Gálvez Ruiz expresó que la ciudadanía necesita tranquilidad, atención médica y educación digna para lograr una mejor calidad de vida y un futuro estable y estuvo entusiasmada por el recibimiento del priísmo poblano y convocó a trabajar en unidad, con honestidad y capacidad para sacar adelante a México.

En su intervención, Alejandro Moreno Cárdenas reconoció al priismo poblano por su trabajo para edificar las condiciones necesarias en favor de la ciudadanía.

En el acto llamado Encuentro con el Priísmo Poblano, estuvieron los senadores de la República, Nancy de la Sierra Arámburo y Mario Zamora Gastélum; diputados federales y locales, presidentes municipales, regidores, líderes municipales, delegados, secretarios, representantes de sectores, organizaciones, organismos especializados y militantes de todo el estado.

¿El PRI está de regreso en Puebla?

En fin, como escribió Raquel Olvera (Chignahuapan, Puebla, 1966), en su poema Nacer:

Nacer, nacer, nacer.

Estoy destinada a vivir todas las vidas,

¿y si mi casa se quemara?

–nacerías del polvo

¿y si el sol se marchita?

–crecerías en las sombras

Nada de lo que pueda suceder

cambiará tu destino:

Nacerás.

raultorress@hotmail.com