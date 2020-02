Sin Límites: Cárcel a quien abandone a un adulto mayor, pide diputada (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de febrero.

*Mónica Lara, del PES, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal

Por Raúl Torres Salmerón

La diputada local del Partido Encuentro Social (PES) por Puebla Capital, Mónica Lara Chávez, presentó una iniciativa de ley para que en el Código Penal del Estado se establezcan sanciones de tres meses a cinco años de cárcel para quienes abandonen a las personas mayores.

La iniciativa ante el Congreso del Estado la presentó el 15 de enero pasado y está en estudio. También establece una pena de prisión de 9 meses a 6 años, a quien embarace a una mujer y sin causa justificada incumpla las obligaciones de prestarle asistencia y alimentos.

Tendría el responsable la obligación de reparar el daño y el pago de alimentos a los recién nacidos. La pena se duplicaría en el caso de causar lesiones a la madre.

Estos fueron sus comentarios:

-Es necesario, antes de aplicar las medidas coercitivas, en caso de que el Congreso del Estado y el pleno aprueben la modificación al Código Penal, concientizar a los familiares de los adultos mayores y a las parejas de las mujeres, para evitar el abandono.

-He tenido experiencias, sobre todo en el DIF Municipal, como Encargada del Programa de Adultos Mayores, en la época del alcalde Luis Paredes, de las difíciles y penosas condiciones, en ocasiones inhumanas en la que viven esas personas.

-Ahora los ancianos son abandonados, incluso por sus familiares cercanos, pues los consideran un estorbo. Hace muchos años eran cuidados con cariño, pero ahora ya no.

-En ocasiones causan gastos debido a las enfermedades, pero no se les puede abandonar, existen instituciones públicas y privadas a las que se puede recurrir se puede resolver el problema.

-Debe resolverse la falta de médicos especialistas gerontólogos que atiendan a este tipo de pacientes en instituciones públicas.

-Esta propuesta para castigar con cárcel de tres meses a cinco años se tipificaría como abandono de persona. Está contemplado en el Código pero no está penado.

-Más que establecer un castigo para quienes abandonan a su suerte a los adultos mayores es para crear conciencia a las personas para que brinden atención a esas personas.

-Gracias a mis gestiones, hace años a través del DIF municipal, pudimos realizar convenios con los grandes centros comerciales que se utilizaran como empacadores las personas mayores, con el programa Los 60 y Más.

-Esta medida es exitosa hasta la fecha, pues muchos ancianos y pensionados no recibían ingresos suficientes. Aunque no se les paga salarios, se ayudan a vivir con las propinas, además, se les canalizaba para atención médica urgente en las instalaciones del DIF.

-Sobre la Alerta de Género, las mujeres deben acudir al Ministerio Público a solicitar una orden de protección, es necesario difundir esta medida que es poco conocida.

-Respecto al aborto, considero que es un tema personal, es difícil legislar o determinar algo al respecto. Lo mejor sería una consulta pública.

-Por ahora no buscaré la reelección como legisladora, actualmente la situación política es compleja y no lo he definido aún.

La iniciativa de ley presentada modificaría el artículo 346 y 346 Bis del Código Penal del Estado. La reunión con columnistas se llevó a cabo en la Casona de San Antonio. Mónica Chávez es Presidenta de las Comisiones de Transparencia y de Migración y Asuntos Internacionales.

Asimismo, fue Coordinadora en la Casa del Abue, Titular del Programa de Adultos Mayores en el DIF Estatal y Directora del Instituto Poblano de las Mujeres.

En fin, como escribió José Ángel Buesa (Cuba, 1910-1982), en su poema El Árbol Viejo:

Buen árbol que perdiste bruscamente los dones

de la flor y del fruto, bajo la racha fría;

tu pesadumbre austera se parece a la mía,

y así, como tus hojas, volarán mis canciones.

Pero, tarde o temprano, vendrá la primavera,

y, al rejuvenecerse tu tronco envejecido,

tendrás la flor y el fruto, y el follaje, y el nido…

Y yo, en cambio, no tengo tu esperanza siquiera.

raultorress@hotmail.com

