Sin Límites: Acuexcomac lucha por desprivatizar el agua: Raúl Torres Salmerón (17:00 h)

*Hace falta la Ley de Participación Ciudadana; Camarillo apoya reformas del PRI

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 19 de julio. Los vecinos y autoridades de la junta auxiliar de Santa María Acuexcomac de San Pedro Cholula y el colectivo Los Doscientos Libres, consideran que la solución a la crisis hídrica que padecen atraviesa por la desprivatización del servicio en la entidad, tal y como los expresarán en el Congreso Analítico sobre el Agua, convocado por la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística a celebrarse a partir del 31 de julio y al que han sido invitados.

El manantial de Santa María Acuexcomac que ha abastecido de agua a Puebla Capital y a su zona conurbada ha quedado totalmente extinto.

Los diversos procedimientos emprendidos por los vecinos y la autoridad auxiliar de la comunidad de Santa María Acuexcomac, asesorados por el Abogado Atilio Alberto Peralta Merino, tienen como fin, además de resarcir el daño causado a la comunidad, revertir el proceso de privatización que ha resultado nefasto para su comunidad y para los usuarios del servicio en su conjunto.

En consecuencia, anunciaron que han emprendido un procedimiento de reparación de daño patrimonial, debidamente respaldado por un peritaje de alto nivel a cargo del Profesionista Rodolfo Solís Tovar que establece el daño causado en un monto de 3 mil 500 millones de pesos, debidamente levantado con plena solidez profesional a diferencia del falaz e inexistente peritaje actuarial invocado en fechas recientes para aducir una supuesta imposibilidad de rescindir el título de concesión que se encuentra actualmente en vigor.

Tras una primera reclamación por un monto que supera los 16 millones, es su propósito presentar reclamaciones adicionales, hasta involucrar a toda la comunidad pues en fechas próximas presentarán las correspondientes a las áreas conocidas con La Ciénega y Ocho Surcos por un monto de 40 millones de peses, en virtud de que se vieron afectadas en la proclividad agrícola de sus huertos y en el cultivo piscícola de la carca a raíz de la extinción del manantial.

Han presentado juicios de amparo por falta de respuesta que, a instancia de los jueces de amparo, han sido ampliadas en sus agravios para hacer valer la transgresión al derecho de acceso al agua previsto en el Artículo 4° de la Constitución.

Se han iniciado procedimientos que actualmente están en curso ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; incluso, se formuló solicitud al Cabildo de San Pedro Cholula para que dicha autoridad interponga demanda de controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; a la fecha no se ha obtenido respuesta.

Finalmente señalaron los quejosos que la Federación y las autoridades locales que tienen el dominio de las aguas, han incurrido en el abuso de un derecho en contra de lo expresamente pactado con la comunidad y se encuentran obligadas a resarcir el daño causado.

FALTA LEY CIUDADANA

La LXI Legislatura del Congreso de Puebla concluirá sin que los diputados salden la deuda de aprobar una Ley de Participación Ciudadana, provocando que el estado se encuentre entre los cuatro del país más atrasados en la materia, informó Ernesto García Hernández, integrante de la asociación civil Opción Ciudadana.

Al solicitar que se legisle en la materia, recordó que el Congreso poblano tenía de plazo hasta junio de 2021 para aprobar la normatividad pendiente, por lo que se encuentra en un desacato escandaloso de tres años.

Explicó que la omisión de los diputados impide a los habitantes de la entidad federativa hacer uso de los instrumentos de la democracia directa a nivel local, el referéndum y plebiscito y piden que la Suprema Corte de Justicia exhorte al Congreso a legislar sobre la Ley de Participación Ciudadana y la homologación de la Ley de Revocación de Mandato

Por ese motivo, Opción Ciudadana inició en 2022 un litigio para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), compruebe la omisión legislativa del Congreso y tome acciones que garanticen su conclusión.

Urgió la respuesta del máxima tribunal de justicia del país, para que Puebla no quede en un estado de indefensión. Puebla es uno de los cuatro estados del país que no cuenta con una Ley de Participación Ciudadana.

Durante el 2022 el Colectivo Opción Ciudadana se acercó al entonces titular de la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción, el diputado panista Gabriel Oswaldo Jiménez, para presentar el proyecto de Ley de Participación Ciudadana obteniendo solo promesas sin cumplir por parte del diputado.

CAMARILLO APOYA LA REFORMA

El Presidente del Comité Estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, respaldó las reformas realizadas en la 24ª. Asamblea Nacional, donde se modificaron la Declaración de Principios, el Programa de Acción, los Estatutos y el Código de Ética, las cuales dieron como resultado la creación de las Secretarías de Innovación Tecnológica, de la Diversidad Sexual y de Pueblos Indígenas y Afromexicanos; la renovación del Consejo Político Nacional y el impulso con el 60 por ciento de las posiciones para las mujeres, entre otras.

El también Senador de la República Electo afirmó que dichos cambios tienen la intención de crear una nueva etapa para el PRI, la cual estará ligada con la participación y cercanía con la militancia y adelantó que posteriormente se realizará una reforma profunda al instituto político.

Dijo que todas las opiniones son recibidas en el PRI, siempre y cuando sean de verdaderos priístas, de territorio y de trabajo, no de perfiles que cayeron en la simulación o que abanderaron otros proyectos.

Camarillo Medina añadió que no se van a tolerar a personajes mezquinos que nunca aceptaron la coalición y hoy se sienten con el derecho de señalar al priísmo que sin chantajes ni mezquindades actuó con valor ante los retos del proceso electoral.

Camarillo Medina enfatizó que los tiempos electorales ya concluyeron y es momento de dar resultados; el PRI extiende su mano para construir con las autoridades electas como el Gobernador Alejandro Armenta para trabajar en todo lo que sea en beneficio de Puebla.

En una rueda de prensa, estuvieron presentes la Secretaria General Delfina Pozos Vergara; el Delegado Nacional Roberto Padilla Márquez, la estructura del CDE, representantes de sectores, organizaciones y organismos especializados y liderazgos partidistas.

En fin, como escribió Octavio Paz (México, 1914-1998), en su poema Retórica:

Cantan los pájaros, cantan

sin saber lo que cantan:

Todo su entendimiento es su garganta.

La forma que se ajusta al movimiento

no es prisión sino piel del pensamiento.

La claridad del cristal transparente

no es claridad para mí suficiente:

el agua clara es el agua corriente.

En la evaluación del programa, el subsecretario planteó los retos de Sembrando Vida: avanzar en el registro de los sistemas agroforestales en colaboración con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que todos los árboles y sus frutos cuenten en las cifras nacionales y lograr que todo lo sembrado sobreviva y se consolide; además, que las y los sembradores puedan comercializar y transformar lo producido.

La futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, refrendó que su gobierno mantendrá los Programas para el Bienestar.

“Continuar con la transformación significa garantizar todos los programas del bienestar: va a continuar la pensión universal adulto mayor, va a continuar el apoyo a las personas con discapacidad, el apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro, de las becas para los niños, las niñas, los jóvenes y va a continuar el programa Sembrando Vida”, aseguró.

“Le tenemos un cariño especial al programa Sembrando Vida; lo vi por todo el país, no solamente representa el programa ambiental más grande de todo el planeta porque destina más recursos y se siembran más árboles que en todo el mundo, sino que además, es un programa social que apoya al que menos tiene, que apoya al campesino y que permite desarrollar nuestro país. Con Sembrando Vida, no solamente se siembra bienestar, se siembra vida, sino que se siembra patria”, agregó en el campo de fútbol El Lindero.

Recordó que seguirá los principios de la 4T: dar preferencia a los más pobres, no permitir la corrupción y hacer un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

“El pueblo de México —lo dije cuando estuve aquí en Puebla y en todo el país— quiere que continúe la Cuarta Transformación de la vida pública y hoy, como en la campaña, vengo a comprometerme con ustedes a que vamos a continuar con la Cuarta Transformación, que no va a haber regresiones, que no va a haber vuelta atrás, que no vamos a traicionar la confianza del pueblo”, argumentó.

El jefe del Ejecutivo señaló que en las pasadas elecciones presidenciales se demostró que en la democracia el pueblo manda.

“Que se aprenda a respetar al pueblo. Lo mejor es que se le tenga un profundo amor al pueblo, pero sí les cuesta (a los conservadores) por su origen, por su clasismo, por su clasismo, que, cuando menos, respeten al pueblo; nunca más ignorar al pueblo, nunca más humillar al pueblo de México. Esa es la principal lección de la elección pasada”, enfatizó.

Asistieron al evento: el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina; el gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier; la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes y el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botton Falcón.XXX

REALIZAN GIRA DE TRABAJO POR PUEBLA AMLO Y CLAUDIA SHEINBAUM; GARANTIZAN CONTINUIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES

-Acompañados por el gobernador Sergio Salomón, López Obrador y la presidenta electa supervisaron la aplicación del programa “Sembrando vida” en Puebla

SAN SALVADOR EL VERDE, Pue.- El titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, acompañados del gobernador Sergio Salomón, supervisaron la aplicación del programa “Sembrando vida” en Puebla, en donde garantizaron la continuidad de los programas de impacto social.

El presidente sostuvo que los programas sociales son entregados de manera gratuita y sin intermediarios, y aplaudió que Claudia Sheinbaum vaya a continuar con este tipo de acciones en favor de la sociedad, de los más necesitados.

Resaltó el humanismo, la experiencia gubernamental y la preparación académica de la próxima presidenta de México, luego de exponer que culmina contento su sexenio: “cumplimos con nuestra responsabilidad, logramos sentar las bases de la transformación”.

CUARTA TRANSFORMACIÓN DE LA VIDA PÚBLICA, CONTINUARÁ

EL PRÓXIMO SEXENIO: CLAUDIA SHEINBAUM

Por su parte, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo garantizó que el próximo sexenio continuará con la Cuarta Transformación de la vida pública, bajo los principios del “humanismo mexicano” impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que seguirán los programas para el bienestar, entre ellos el de “Sembrando Vida”, con el cual, afirmó, se siembra patria.

Destacó que no habrá vuelta atrás en la transformación de México y de Puebla, de tal suerte que el próximo gobierno seguirá siendo un gobierno del pueblo para el pueblo, sin corrupción, apoyando a los pueblos originarios y con la política de primero los pobres: “no vamos a traicionar la confianza de la ciudadanía”.

PUEBLA TRASCIENDE AL DEVOLVERLE LA DIGNIDAD A

QUIENES HABÍAN SIDO RELEGADOS: SERGIO SALOMÓN

Por su parte, el gobernador Sergio Salomón señaló que México atraviesa por un punto crucial al elegir a su primera presidenta, lo que significa la continuidad de la Cuarta Transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien impulsó programas que cambiaron la vida de las y los mexicanos como “Sembrando Vida”.

Expuso que, siguiendo el ejemplo del gobierno federal y abrazando la visión de la Cuarta Transformación, el gobierno estatal pasó del discurso a los hechos en apoyos al campo, al invertir 8 mil millones de pesos en este rubro; de esta manera, dijo, Puebla trasciende al devolverle la dignidad a quienes habían sido relegados.

