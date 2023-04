Sin Límites: Abuelo viudo ordenado sacerdote en Puebla: Raúl Torres Salmerón (10:30 h)

*Se han registrado otros casos similares en la Iglesia Católica

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 8 de abril. En un hecho sin precedentes, el Arzobispo de Puebla don Víctor Sánchez Espinosa, ordenó Sacerdote a un italiano miembro del Camino Neocatecumenal, que es padre de 3 hijos y abuelo de 5 nietos.

Poco antes de la ordenación, el ahora Padre Carlo Dei Lazzaretti comentó que recibió el llamado de Dios y le contestó que sí, lo enviaron a México y está aquí para hacer la voluntad de Dios en esta tierra tan hermosa y encantadora, que ha seducido también a sus hijos.

En la homilía de la Misa de ordenación, el pasado 10 de febrero de 2023, don Víctor Sánchez relató que el hermano Carlo ha tenido todo un camino por donde el Señor lo ha llevado, desde la vida familiar, el camino de itinerante, de iniciación cristiana, el camino vocacional y hasta que llegó al presbiterado.

“Es un estilo de vida que él mismo escoge, nadie se lo impone. Nadie lo obliga ni presiona. Él lo ha reflexionado ante Dios, ante el Sagrario, ante el Santísimo y él decide vivir este estilo de vida”, dijo el Arzobispo de Puebla.

Un momento destacado de la ordenación fue cuando los tres hijos del nuevo sacerdote llevaron las vestiduras litúrgicas de su padre, que ahora es Vicario de la Parroquia de la Sagrada Familia, en la localidad de Tres Cruces en Puebla Capital.

Carlo Dei Lazzaretti nació en Lecce, Italia, en 1953 y se vinculó al Camino Neocatecumenal. Después de la inesperada muerte de su esposa, vivió un largo período de rebelión contra Dios. No fue sino hasta que cumplió 61 años cuando comenzó a cuestionarse la posibilidad de ser Sacerdote.

Tras dos años en un centro vocacional participó en una convivencia, luego de lo cual fue enviado al Seminario Redemptoris Mater de Puebla. Con seis años de estudios fue ordenado diácono el 22 de agosto de 2022 y ahora ha sido ordenado Sacerdote.

OTROS CASOS SIMILARES

No es el único caso de sacerdotes ordenados en el mundo en la llamada tercera edad.

En 2005, Rolando Hugo Trinchero, arquitecto, de 70 años, viudo y padre de dos hijas, fue ordenado sacerdote, al igual que otros once diáconos de entre 27 y 37 años. El entonces Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy es el Papa Francisco, ordenó a los doce nuevos presbíteros en una misa oficiada en el colmado templo parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles, en el barrio de Coghlan.

El 18 de septiembre de 2018, acompañado de su hijo y de sus tres nietos, Giuseppe Mangano, un viudo de 71 años de edad, fue ordenado sacerdote en la Catedral de Bologna, Italia. En declaraciones a TV 2000, el Padre Mangano relató que el Señor llama muchas veces. “Yo bromeando digo siempre que el Señor me llamaba, me agarraba de los pelos pero yo me escapaba”, decía.

Otro caso sucedió en enero de 2023. El Obispo de Valparaíso, Chile, Jorge Vega, ordenó sacerdote a Jorje Leng Salas, de 75 años, Profesor de Biología, padre de 3 hijos, abuelo y bisabuelo. Su camino hacia el sacerdocio comenzó en 2015, al fallecer su esposa. La ceremonia de ordenación tuvo lugar el 7 de enero y además de Jorje fueron consagrados otros cuatro sacerdotes para la Iglesia local.

El 16 de mayo de 2019, Nicola Pacetta fue ordenado sacerdote a los 73 años, padre y abuelo seis nietos, en la Parroquia San Antonio de Padova, en Italia por Giancarlo Maria Bregantini, Arzobispo en la región del Molisse. A los 70 años entró en el Seminario Redemptoris Mater de Campobasso, después de la muerte de su esposa.

El 3 de junio de 2013, Juan Carlos De Piazza recibió la imposición de manos del Arzobispo Guillermo Garlatti y quedó consagrado como presbítero de la Arquidiócesis de Bahía Blanca, en una celebración que se desarrolló en Saldungaray, Buenos Aires, Argentina, donde atiende la parroquia Nuestra Señora del Tránsito. Enviudó en 1975, tiene dos hijos y 6 nietos. Desde 2010 era diácono permanente.

Y hay más casos no consignados en este espacio.

En fin, como escribió José Martí (Cuba, 1853-1895), en su poema Canto Religioso:

Y sigo a mi labor, como creyente

a quien unge en la sien el sacerdote

de rostro liso y vestiduras blancas

practico: en el divino altar comulgo

de la naturaleza: es mi hostia el alma humana.

raultorress@hotmail.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir