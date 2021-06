Silvano Aureoles se retira de Palacio Nacional, pero insistirá en reunión con López Obrador (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de junio. Silvano Aureoles se retiró de las afueras de Palacio Nacional, luego de que quiso reunirse con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y que este no lo recibiera.

En un video publicado en sus redes sociales, Aureoles dijo que seguirá intentando entablar una reunión con el mandatario federal, pues “México está en riesgo”.

Tras cuatro horas de espera afuera de Palacio Nacional, el gobernador Silvano Aureoles insistió en que tiene las pruebas solicitadas sobre sus dichos respecto a Morena y su vínculo con el crimen organizado.

Afirmó que muchas de estas se las hizo llegar la gente, y que es evidencia entregada por el pueblo. “Insisto entregársela personalmente (al Presidente Andrés Manuel López Obrador), esto es por el bien de México”, escribió por medio de su cuenta de Twitter.

Durante la acostumbrada mañanera, López Obrador dijo que no lo recibiría “porque no me corresponde, es un asunto que tiene que ver con las elecciones y para eso está el INE y el tribunal electoral, y si se trata de una acusación sobre un ilícito pues hay que acudir a la Fiscalía, entiendo que viene aquí porque quiere aprovechar de que están ustedes y no es poca cosa la mañanera”.

24 Horas

