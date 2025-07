Oaxaca de Juárez, 1 de julio. Tras el debate sobre si la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) usará o no la toga para sesionar, la ministra electa, Loretta Ortiz aseguró que la prenda seguirá siendo usada por los ministros que integran el máximo tribunal del país, mientras que Hugo Aguilar, presidente electo de la Corte, usará distintivos indígenas en su toga.

“Lo de las togas ya lo platiqué con (el presidente electo) y sí vamos a usar toga, él se va a colocar distintivos. En la primera reunión que tuvimos fue uno de los temas que comenté”, mencionó.

En una reunión con medios de comunicación, la ministra Loretta Ortiz señaló que, por consenso, la Corte electa determinó la continuidad de la toga en las sesiones.

“Para mí la toga representa algo muy especial, una carga especial. Entonces él dijo: ‘No, sí vamos a usar toga’, además también se sumaron (más ministros)”, dijo.

¿Qué opina Loretta Ortiz de los acordeones?

En cuanto al uso de los llamados “acordeones del Bienestar” durante la votación judicial, la ministra defendió la utilización de estos porque se trató de una elección compleja y muy difícilmente los electores recordarían el nombre de los candidatos.

“Acordarse de una lista de más de 30 personas era prácticamente imposible. Se elegían 881 cargos federales y es muy complicado para cualquiera, hasta para quienes tienen buena memoria”, acotó.

Asimismo, Ortiz acusó a todos los partidos políticos de repartir “acordeones”, por lo que ahora el Instituto Nacional Electoral investigará el origen de estas papeletas.

¿Loretta Ortiz es militante de Morena?

En cuanto a si en la nueva Corte habrá imparcialidad, Loretta Ortiz aseguró que sí y se desmarcó de ser afín a Morena, por ello aseguró que será una ministra sin colores y siempre fiel a la ciudadanía.

“En el momento que me pongo la toga, soy independiente y autónoma. He dictado varias sentencias en donde actué contra los intereses del gobierno, porque a mí no me manda nadie, por ejemplo, el asunto Ayotzinapa, ¿quién creen que pidió se hicieran públicos los expedientes?”, concluyó.

Publimetro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir