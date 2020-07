Si todos usáramos cubrebocas los contagios de covid podrían disminuir hasta un 60 % (22:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de julio. ¿Qué pasaría si absolutamente todos usaramos cubrebocas? Acaso el curso de la pandemia cambiaría radicalmente: los contagios podrían disminuir hasta en un 60% si 9 de cada 10 personas usaran siempre su cubrebocas.

Así lo ha señalado Laurie Ann Ximénez-Fyvie, quien dirige el Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. La científica, doctora en Ciencias Médicas por Harvard, sugirió que el uso del cubrebocas no solo debería ser recomendado enfáticamente por las autoridades, sino que debería ser obligatorio.



Ximénez-Fyvie, quiene extrae su afirmación sobre la efectividad de los cubrebocas del estudio “To mask or not to mask”, propone concentrar mayores esfuerzos en la detección de los pacientes asintomáticos, quienes pueden representar hasta un 40% de los contagios.

En entrevista con El Financiero, la académica también señaló que el gobierno debería redoblar la atención médica temprana, lo que incluye un mayor uso de anticoagulantes y un mayor número de pruebas de oximetría para vigilar con total precisión el nivel de oxígeno en la sangre del paciente.

De momento, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha dispuesto que el uso de cubrebocas se vuelva permanente hasta que haya una vacuna disponible contra el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19.

La jefa de gobierno aseguró que en un plazo de dos semanas podríamos ver resultados sobre el efecto del uso de cubrebocas para enfrentar la pandemia de coronavirus.

“La nueva normalidad significa tener cubrebocas permanentemente hasta que no tengamos una vacuna contra la enfermedad o el coronavirus que persista”, declaró.

En este momento, las colonias de la Ciudad de México que más usan el cubrebocas son la San Miguel Chapultepec, Clavería y Santa Cruz Atoyac. Según el gobierno, en estas colonias el 93% de la población usa mascarilla cuando sale de casa.

Las colonias que menos usan el cubrebocas son el Fraccionamiento Villa Royale en Tlalpan y el barrio San Antonio en Xochimilco. En esas colonias apenas la mitad de la población usa apropiadamente la mascarilla.

En estos días, la ocupación hospitalaria en la Ciudad de México ha descendido de forma sostenida, aunque no tan rápido como las autoridades lo habían pronosticado. Así lo ha señalado Eduardo Clark, Director de Gobierno Digital de la Ciudad de México, en sucesivas entrevistas con Denise Maerker.

