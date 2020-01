Si saben adónde van encontrarán el camino: Gerardo Felipe Castellanos Bolaños (14:00 h)

Si saben adónde van encontrarán el camino

Oaxaca de Juárez, 17 de enero. Desde hace algún tiempo comparto con ustedes, todos los sábados, mi definición de lo que es estrategia: si saben a dónde van encontrarán el camino y pienso que es el momento de explicar cómo llegué a esta conclusión, lo que debe significar realmente para todos y porqué termino mi columna con esta frase.

Considero que lo que hago cotidianamente son cosas sencillas, sin pretensiones, como sucede a casi todo el mundo, consciente de que son los detalles pequeños los que llenan nuestras vidas y que para trascender el tiempo y el espacio, como decía Moisés, solo lo de tiempo y espacio, es necesario que sucedan hechos extraordinarios, que estemos allí en ese momento, que coincida nuestra preparación académica y madurez como personas para aprovechar la circunstancia inesperada que cambie nuestras vidas para siempre y que nos haga trascender realmente el tiempo y el espacio.

En nuestra vida la oportunidad se presenta no una, sino varias veces, aunque la presentan calva o dormida en el brocal de un pozo. Depende de cómo las utilicemos, que las percibamos, que nos demos cuenta, pero principalmente, que las aprovechemos, que hagamos algo con nuestra vida. Que la cambiemos para mejorarla. Vi la luz o me llegó la luz o recibí la luz son algunas expresiones que dan ha entender que percibimos el momento en que se presentó la oportunidad, nuestra oportunidad.

Convencidos de que no estamos para siempre y que nuestra presencia es transitoria, debemos aportar en la medida de nuestras posibilidades para el bienestar de los demás, sobre todo el de nuestra familia, si no que caso tiene o que objeto tiene pasar por este mundo sin dar sabor a nuestra vida y a la de los demás o sin pensar y peor aún sin actuar, sin provocar resultados, sin aportar nada de nada a nadie, ni siquiera a nosotros mismos que somos los reyes de la creación, el centro del universo o que estamos en la tierra para dominar los animales del cielo y de la tierra.

No olvidemos que no se equivocó Dios con nosotros, nos hizo a su imagen y semejanza, para ser los reyes de la creación. Tenemos todas las cualidades para triunfar, a cada quien de acuerdo con sus posibilidades, inteligencia, herencia genética, formación, voluntad y al hablar de voluntad, por asociación automáticamente me acuerdo de Juárez, el hombre.

En Guelatao, huérfano, analfabeta, pobre; presiente que más allá de la laguna, de la choza, del río, de sus cerros debe haber otro pueblo, otra nación, otro mundo que ver, conocer, defender, transformar y consolidar. En esta alma serrana el presentimiento se convierte en pensamiento y el pensamiento en acción. Con la bendición de sus abuelos viaja a Oaxaca acompañando a unos mineros y sus limitaciones son su oportunidad.

En una caballeriza, un corredor o tal vez en una choza iluminada con un hachón de ocote, un mechero de petróleo o una vela, y fuera de sus horas de trabajo, no duerme, se prepara, se transforma, crece para trascender su tiempo y su espacio.

Este es un ejemplo claro de lo que se logra con la fuerza de voluntad, conscientes del momento que estamos viviendo y de la misión que debemos cumplir por nuestro propio bien y por el de la familia.

Quiere decir que lo primero que debemos saber, es, qué queremos, cuál es nuestro objetivo para encaminar todas nuestras acciones hacía el logro de ese objetivo.

¿Qué camino debo seguir? ¿A dónde vas? A cualquier parte. Entonces toma cualquier camino. Mi conclusión: Si saben a dónde van, no hay duda, encontrarán el camino.

Estratega, el nombre de esta columna. El estratega es una persona versada en estrategia y strategia viene del griego estrategós que es el general. En este sentido visualizo a un militar de la más alta jerarquía, el general, proyectando y dirigiendo las operaciones militares para ir ganando cada una de las batallas y la guerra, por supuesto. En matemáticas, dice la Enciclopedia Encarta, “en un proceso regulable, es el conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento”. Es decir, el estratega, el general, el administrador, el gerente, el director, aplica reglas para tomar la decisión que le va a permitir alcanzar el objetivo: Ganar la guerra.

Pienso que éste último significado es el más claro y es el que debemos aplicar en la administración de negocios: Conjunto de reglas que aseguran una decisión optima en cada momento. Y al hablar de la estrategia aplicada a los negocios hay que sugerir soluciones estratégicas para esos negocios y por lo tanto hablar de rentabilidad y de planeación.

