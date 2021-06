Si no hay recursos para papelería en la FGE menos para obra pública: Jorge Marcelino Alejo (23:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de junio. En la Fiscalía General del Estado se manifiesta con evidencia, la denuncia que hiciera el gobernador Miguel Barbosa Huerta, de que en Puebla no hay recursos para obra pública, pues gobiernos estatales anteriores invirtieron en fatuidad y opulencia. Cientos de millones de pesos se entregan mes a mes a deudas simuladas de gobiernos anteriores, lamentó semanas atrás, al reconocer el rezago social.

El señalamiento indica la necesidad de que haya recuperación de recursos, antes de que se agrave el desequilibrio financiero de las empresas de no reactivarse la economía, pero también, para que las dependencias públicas cuenten con el presupuesto suficiente para no perjudicar al personal que en ellas labora, como ocurre en la Fiscalía General del Estado, donde el Fiscal Gilberto Higuera Bernal no tiene recursos para dotar de insumos a la Fiscalía para que pueda servir con eficiencia a la sociedad.

Para nadie es un secreto que en los últimos años, es cotidiana la queja de los Agentes del Ministerio Público que la Fiscalía no les abastece de insumos diversos desde papelería que ellos tienen que comprar de su peculio; tampoco se contrata a secretarias que los apoyen pues ellos tienen que hacer todo el proceso desde atender a denunciantes que acuden a la Fiscalía, hasta darle curso a las actas correspondientes. Bueno se han dado casos que llevan su silla de madera para sentare.

Lo sorprendente es que Higuera Bernal no mueve un dedo para solucionar el problema, y menos para paliar las carencias que sufren dichos agentes además del personal administrativo. ¡Ah! pero si protestan, de inmediato se les sataniza sin contemplaciones como ocurre con el licenciado Pedro Rafael que aun con la tercera edad a cuestas, y más de tres décadas de servicio, todavía no se le concede su pensión, que ha solicitado en forma reiterada a la Fiscalía.

Pues ya pasaron las elecciones políticas, ya no hay pendientes que quiten el sueño a la Cuarta Transformación, que si en Puebla trabaja como lo hace el Presidente López Obrador, que sigue vendiendo aviones y helicópteros para devolver al pueblo lo robado, en Puebla se tienen que recuperar recursos malversados de gobiernos anteriores que denunció el Gobernador Miguel Barbosa.

Si se recuperan desfalcos de los últimos gobiernos estatales, no solo habrá presupuestos suficientes para dependencias públicas como la Fiscalía General del Estado, sino también, para la obra pública estatal, ya que no se tuvo con el Ayuntamiento actual que también es de la Cuarta Transformación.

M E M O R A N D U M

IMPUESTOS

Al reunirse con empresarios asociados al Consejo Mexicano de Negocios, el presidente Andrés Manuel López Obrador les aseguró que no habrá aumento de impuestos con la Reforma Fiscal que viene. A los empresarios les preocupa que llegue Rogelio Ramírez de la O como relevo de Roberto en Hacienda.

De la O hizo méritos como asesor económico de AMLO.

Está en chino sacar adelante una Reforma Fiscal sin aumento de impuestos, más cuando Hacienda pretende recaudar 200 mil millones de pesos adicionales.

Adivinó, carísimo lector, viene jaloneo.

DONACION

En éste año Granjas Carroll de México donará 13 mil kilos de carne de cerdo al Sistema Estatal DIF. El alimento es para Casa de la Niñez, Casa del Adolescente, Psiquiátrico Infantil, Casa de Ángeles y Casa del Abue.

Una vez más, GCM se yergue como de las pocas empresas que honran la distinción de ser Empresa Socialmente Responsable. De ahí el concepto de su Director Víctor Manuel Ochoa Calderón, en pro de mejorar la calidad de vida de las personas, y como empresa, refrendar su compromiso con la sociedad.

