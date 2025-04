Sheinbaum asegura que “no busca censurar a nadie”: pide modificar artículo de la Ley de Telecomunicaciones (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de abril. La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó este viernes realizar ajustes al artículo 109 de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada el jueves por comisiones del Senado, ante preocupaciones ciudadanas sobre una posible censura en plataformas digitales.

Durante su intervención, Sheinbaum aseguró que el objetivo del Gobierno no es limitar la libertad de expresión. “Se piensa que es para censurar, pero nunca ha sido ese el objetivo”, declaró. En este contexto, propuso que el artículo sea eliminado o que se reformule su redacción para despejar cualquier ambigüedad. “En todo caso, que se quite el artículo o se modifique la redacción para que quede absolutamente claro que el Gobierno de México no va a censurar a nadie, mucho menos lo que se publica en plataformas digitales”, afirmó la mandataria.

La reforma, que ha generado polémica en el sector digital y entre organizaciones defensoras de derechos, fue aprobada en comisiones unidas del Senado, integradas por Radio, Televisión y Cinematografía; Comunicaciones y Transportes, y Estudios Legislativos.

Controversia por la Ley de Telecomunicaciones

El artículo en cuestión forma parte del capítulo VIII de la propuesta de reforma. En él se establece que “las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia de Telecomunicaciones Digitales y Tecnológicas (ATDT) para bloquear temporalmente una plataforma digital, en los casos en que sea procedente por incumplimiento de disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables”.

Este fragmento encendió las alertas entre especialistas y usuarios de redes sociales, quienes interpretaron que podría abrir la puerta a restricciones sobre contenidos en internet y afectar el acceso libre a la información. La expresión “bloquear temporalmente una plataforma digital” fue uno de los puntos más señalados por su posible uso discrecional.

Reacción presidencial y postura pública

Sheinbaum reconoció que el artículo causó un “escándalo tremendo”, y reiteró su disposición para que el contenido sea replanteado en términos jurídicos, sin afectar los derechos digitales. “No hay ningún problema en modificarlo”, subrayó.

El pronunciamiento de la presidenta se da en un contexto donde la vigilancia ciudadana sobre las leyes que regulan el entorno digital ha crecido, especialmente ante iniciativas que podrían limitar la libertad de expresión o el acceso a plataformas de comunicación en línea.

La propuesta de reforma aún debe pasar por el pleno del Senado para su discusión y eventual aprobación, lo que abre la puerta a que se apliquen los cambios sugeridos por el Ejecutivo antes de su entrada en vigor.

Avance legislativo y próximos pasos

Aunque el dictamen fue aprobado en comisiones, aún falta que se someta al análisis del pleno del Senado. De aprobarse en sus términos, la reforma avanzaría hacia su promulgación. No obstante, con la solicitud de Sheinbaum, se espera que los legisladores valoren ajustes al artículo 109 para evitar controversias futuras.

La discusión sobre la Ley de Telecomunicaciones se suma a una serie de reformas impulsadas durante el actual gobierno, muchas de ellas con impacto directo en la vida digital, la regulación tecnológica y los derechos de los usuarios de internet.

