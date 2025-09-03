Sentencian a 16 años de prisión a responsable de pederastia en agravio de una niña, cometido en la región de la Costa (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de septiembre. Como resultado de las investigaciones enfocadas en garantizar los derechos a una vida libre de violencia de niñas, niños y adolescentes, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo una sentencia condenatoria de 16 años de prisión contra una persona del sexo masculino identificada como César S.O., responsable del delito de pederastia cometido en la región de la Costa.

De acuerdo con el expediente penal, los hechos ocurrieron el 25 de junio de 2024, cuando la víctima -una niña de apenas seis años de edad, cuya identidad está reservada por ley- se encontraba dormida en el interior de un domicilio ubicado en la avenida La Llorona de la Barra de Copalita perteneciente al municipio de San Miguel del Puerto, lugar donde el hoy sentenciado, (padre biológico) la atacó sexualmente.

La FGEO tomó conocimiento del caso gracias a la denuncia de los familiares, por lo que inició las investigaciones con perspectiva de infancia a través de la Vicefiscalía Regional de la Costa, las cuales permitieron aprehender a César S.O. y posteriormente, llevarlo ante el juez de la causa, quien después de evaluar los datos de prueba, inició el proceso penal.

Una vez recabada la información por parte de la FGEO, el Juez impuso una sentencia condenatoria de 16 años de prisión para César S.O., así como una multa económica y el pago por concepto de reparación del daño en abstracto, luego de demostrar su responsabilidad en la comisión del delito de pederastia.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca prioriza las investigaciones relacionadas con delitos cometidos contra las mujeres, niñas y adolescentes, para presentar ante la justicia a los responsables a fin de garantizar el derecho a una vida libre de violencia.

