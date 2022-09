Senado podría votar esta noche permanencia de Ejército en las calles hasta 2028 (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de septiembre. El senador Ricardo Monreal informó que se analiza la posibilidad de discutir la noche de este martes en una segunda sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, la reforma para ampliar hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

En entrevista, Monreal destacó que continúa dialogando con las distintas fuerzas políticas, con el objetivo generar un consenso que permita sacar adelante el proyecto de reforma constitucional que ha sido criticado por la oposición.

Señaló que, por lo pronto, algunos grupos parlamentarios han planteado la posibilidad de discutir hoy mismo la minuta, en una segunda sesión que sería convocada después de la visita del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado destacó que aún no se puede saber si se reunirá la mayoría calificada para aprobar esta reforma.

Indicó que sólo se conocerán los números exactos hasta que se lleve a cabo la votación.

El coordinador de los senadores de Morena rechazó haber negociado con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la aprobación de esta reforma a cambio de volver a estar cerca del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo no hago acuerdos de ese tipo, de esa naturaleza, nunca los he hecho. Lo que hago es mi trabajo con responsabilidad, y no estoy sometido a ningún tipo de acuerdos políticos que no convienen y que nunca he hecho”, dijo Monreal.