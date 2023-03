Segundo revés del Poder Judicial al “Plan B” de AMLO: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de marzo. El INE le ganó el segundo round al presidente López Obrador: fue reinstalado ayer Edmundo Jacobo Molina en la Secretaría Ejecutiva de Instituto. Prevaleció la legalidad sobre el “Plan B, concebido para entregar el control del árbitro electoral al autócrata.

La primera medida que preveía el citado “Plan B” era precisamente la salida de Jacobo. Pero después de la resolución de una jueza, el secretario ejecutivo se quedará en el cargo hasta que La Corte resuelva, en definitiva, si el cuestionado Plan es o no inconstitucional.

Sobre la reinstalación de Jacobo, sin la notificación de un juez al INE, Lorenzo Córdova dijo ayer:

“No voy a entrar al juego de descalificaciones de las representaciones partidistas, el monopolio de las descalificaciones se las dejo a otros, pero todas las notificaciones son legales.”

El consejero presidente del INE hizo notar que ayer que Jacobo Molina fue notificado electrónicamente de la resolución “y él la hizo del conocimiento de esta autoridad”.

“Qué no haya habido una notificación a la autoridad, que yo no sé si la ha habido en estas horas, pues no necesitamos esperar una notificación de un juez. El desconocimiento del Derecho se lo dejo como monopolio a otros.”

El reto que tiene enfrente la Suprema Corte es monumental. De lo que resuelva sobre el Plan B depende, no exagero, la democracia en México.

Observadores extranjeros siguen con atención el proceso. El Grupo Eurasia, en un reporte emitido ayer, hace notar que éste es el segundo revés contra la administración de AMLO, luego de que el ministro Pérez Dayán detuviera la implementación de la reforma en Coahuila y el Estado de México.

“Si bien la oficina del presidente impugnó este fallo, los argumentos de Pérez (Dayán) resaltan el enfoque que puede tomar La Corte contra la reforma.

“Es probable –prosigue–que los desafíos legales continúen aumentando, y que la Corte Suprema finalmente suspenda la reforma hasta que pueda pronunciarse definitivamente sobre el asunto, lo que protegería los procesos electorales de 2024. También es probable que anule la mayor parte de la reforma”, subraya Eurasia, cuya sede central es en Nueva York.

***

AMLO ha dado señales de lo que piensa del máximo tribunal. El historiador Enrique Krauze, en un artículo publicado en Letras Libres bajo el título de “El Mesías Tropical”, en junio del 2006, nos recuerda las declaraciones que entonces hizo el hoy presidente:

“La Corte no puede estar por encima de la soberanía del pueblo. La jurisprudencia tiene que ver precisamente con el sentimiento popular… La Corte no es una junta de gobierno, ni un poder casi divino.”

***

Desde su llegada a Palacio Nacional el presidente ha mostrado, una y otra vez, que está desconectado de la realidad. En la mañanera de ayer se aventó esta perla:

“Es más seguro México que Estados Unidos, y no hay ningún problema para viajar por México con seguridad. Eso lo saben los ciudadanos estadounidenses, nuestros paisanos que están allá, ellos están bien informados”, comentó el presidente.

Y sin embargo, México no está en un buen puesto en el ranking de paz global. Lo sitúan en el puesto número 137 de ese ranking. “Puede considerarse un país peligroso”, según el Indice Global de Paz del Instituto para la Economía y la Paz. Estados Unidos ocupa el lugar 129 de 163.

El Departamento de Estado tiene alertas de “no viajar” en seis estados: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. Todos gobernados por Morena.

Otros seis están en el rubro “reconsiderar el viaje”: Baja California y Morelos, Morena; Chihuahua y Guanajuato, PAN, Durango (Alianza PAN-PRI-PRD); y Jalisco (MC).

“En estos últimos años es cuando más estadounidenses han llegado a vivir a México. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo?, ¿por qué esa paranoia?”, se preguntó AMLO.

***

Cuenta Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, que prominentes empresarios y ex gobernadores del PRI, le han dicho sobre las versiones de MC de qué el tricolor ya entregó el Estado de México a Morena, a cambio de Coahuila: “Están pendejos si creen que ya está entregada la plaza de antemano…”, le dijeron.

Zambrano, que hizo suyas esas palabras, agregó: “Mucho menos hay que pensar que las elecciones son una farsa. ¿Ustedes creen que con todo lo que significa el papel del Estado de México, particularmente para el PRI, van a aceptar una negociación de esas características?” Preguntó.

El dirigente perredista hizo sus declaraciones en el primero de una serie de foros nacionales sobre Gobiernos de Coalición.

Además de Zambrano participaron Beatriz Pagés, Luis Espinosa Cházaro, Silvano Aureoles, Karen Quiroga, Karla Jacobo, Edgar Pereyra y Estephany Santiago.

FIN.

