Sedena ocultó a AMLO caso Hernán Bermúdez, dice experto de seguridad a Azucena Uresti (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de julio. Las investigaciones contra el exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, Hernán Bermúdez, continúa dando de qué hablar y ahora el periodista experto en seguridad José Luis Montenegro reveló con Azucena Uresti en Radio Fórmula que desde el 2021 había información de sus nexos con el crimen, pero se lo ocultaron al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En el noticiero de Radio Fórmula detalló que en diciembre de 2021, cuando AMLO viajó a Macuspana, le dieron un reporte del panorama político en Tabasco; sin embargo, éste no contiene los informes sobre Hernán Bermúdez, vinculado con el grupo delictivo La Barredora.

“En diciembre de 2021, el presidente viaja, le dan un reporte del panorama político, llega a Tabasco (…) y en este informe no incluyen a Hernán Bermúdez Requena, pero en un informe más detallado de la zona militar 30, pues dicen que sí existe este personaje, lo asocian no solamente con su estructura criminal de La Barredora, sino que también hablan de otros personajes, como Benjamín Mollinedo Montiel ‘El Pantera’, para que tomara el control de las zonas de Huimaniquillo, parte de Cardenas en Tabasco”, refirió el periodista especialista en seguridad.

Además, refirió que para estos ‘trabajos’ contrataron a exmilitares de Chiapas, con sueldo de 3 mil pesos.

“Desde diciembre de 2021, las autoridades ya habían mapeado todas las actividades de Hernán Bermúndez y lo consideraban incluso un criminal de primer nivel (…) inclusive se vendían kilos y kilos de droga en Macuspana, la zona predilecta del expresidente López Obrdor. ¿Y el presidente no sabía que ahí se vendía droga?“, añadió.

Montenegro consideró que parece que cada presidente y gobernador “se dan el lujo de tener su propio capo, hasta su propio cartel”.

El periodista dijo a Azucena que al analizar los documentos de Guacamaya Leaks, encontró los reportes detallados desde octubre de 2021 del sureste de la República mexicana.

“En Tabasco encontré, pues realmente una porquería (…) parecería que es ajeno a la administración de Adán Augusto López cuando realmente el tuvo pleno conocimiento de todo lo que pasaba en Tabasco, durante los dos años, al menos, que estuvo al frene de este Estado”, añadió.

‘No se puede informar si no está comprobado’, justifica Sedena

Por su parte, en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este martes, el General Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, justificó que sobre el caso de Hernán Bermúdez hay muchas fuentes y debe haber un proceso de análisis para después compartirla.

“Hay muchas fuentes, desde recortes de periódicos, desde información que llegan a dar alguna gente que se llega a detener, los famosos halcones, pero es información bruta que hasta que lleva todo un proceso mucho muy detallado de análisis, hasta entonces, es cuando se puede compartir. Ya que es comprobada, se proporciona a las Fiscalías en su momento (…) No se puede informar algo que no está comprobado, que no está sujeto a un análisis serio, formal”, refiere Trevilla sobre el caso de Hernán Bermúdez en Tabasco.

Radio Fórmula

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir