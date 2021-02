Secretaría de Salud llama a adultos mayores a no asistir a vacunarse si no los llamaron (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de febrero. A pesar de que no es obligatoria la vacunación contra COVID-19, la Secretaría de Salud hizo un llamado a los adultos mayores que no tienen cita no acudan a aplicarse la dosis en el municipio que les corresponda, ya que solo serán registradas y luego convocadas a ser inoculadas.

Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, informó que a dos semanas de iniciar el registro de adultos mayores de 60 años en adelante se lleva un total de 4 millones 860 mil 467, lo que representa un avance de 34 por ciento del total de 14 millones 460 mil 754.

En conferencia de prensa vespertina, el funcionario exhortó a los adultos mayores a tener paciencia porque todos serán vacunados, y pidió que haya orden durante el proceso de inmunización en los 333 municipios establecidos en la primera fase de vacunación.

“Invitaría a la gente a que siendo ordenados vamos a tener una mejor estrategia operativa para llegar a la meta. Tener paciencia, que no acudan preferentemente y si acuden en ese momento se les registre o se les haga un registro si es que no tuvieran una CURP, se hará registro en este momento para acceder a su vacuna cuando llegue el momento”.

Recordó que si algún adulto mayor no ha sido llamado por parte de los servidores de la nación, se les hace un registro a partir de ese momento estarán en ese momento enlistados para que se les aplique su vacuna.

Cortés Alcalá reconoció que es probable que haya riesgo de aglomeraciones en los centros de vacunación, pero refrendó su llamado a ser ordenados. Agregó que pueden regresar otro día o meterse a la página para conocer la información de cuál es el procedimiento para vacunación.

El funcionario refirió que se inició en las zonas rurales, las más alejadas o que han sido históricamente aisladas y discriminadas, porque tendrá más impacto en la cobertura de la salud de los adultos mayores.

“Si nos enfocáramos a cubrir las áreas urbanas, el impacto que tendrían esas 870 mil dosis sería nulo”, reconoció.

Sin embargo, si nos enfocamos en vacunar a estos 3 millones de adultos mayores en las zonas rurales y más alejadas, tendremos en una semana vacunadas a todas o en dos semanas dependiendo de cómo van llegando las dosis.

Compartir