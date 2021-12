Se prolonga juicio por desplome de Línea 12 del Metro; audiencia se difiere para marzo del 2022 (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de diciembre. El Juez de control José Luis Palacios Fernández difirió nuevamente la audiencia en caso del desplome de la Línea 12 hasta el 7 de marzo de 2022.

Tras una audiencia de más de cuatro horas, Cristopher Estupiñan, abogado de familiares de las víctimas del derrumbe en la Línea 12 en mayo de este año, aseguró que se está cansando a las familias.

“Vemos dos audiencias con acceso a las carpetas de hace más de tres meses y no podemos ni siquiera llegar a una imputación bajo argumentos absurdos de que no tuvieron tiempo en tres días para leer dos tomos que son a lo mejor dos mil páginas”, recriminó.

Consideró que el Gobierno de la Ciudad de México y ahora el Tribunal Superior de Justicia capitalino están ocultando la información en favor del Grupo Carso, una de las principales empresas señaladas como responsables de las fallas en la infraestructura de esa Línea.

Esta situación, enfatizó, confirma la necesidad de continuar con las demandas que interpusieron en Estados Unidos contra las empresas involucradas en la caída de una parte de viaducto elevado de la Línea 12 y que ocasionó la muerte a 26 personas.

Estupiñan explicó que en la audiencia anterior se le exigió a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX exhibir el acuerdo reparatorio al que llegó con el Gobierno capitalino por 800 millones de pesos con la empresa.

Sin embargo, continuó, el organismo autónomo fue omiso en cumplir ese requerimiento alegando una supuesta confidencialidad del acuerdo, cuando ésta implica la no divulgación de la información, más no, no compartirla con las partes relacionadas.

El juez, continuó, dio por buena la excusa de confidencialidad y convalidó la determinación por lo que promovieron un recurso de revocación al que se adhirieron diez personas más durante la audiencia.

Adelantó que presentarán un amparo para conocer los términos del acuerdo firmado entre el Gobierno del CDMX y la empresa Grupo Carso.

Reveló que ese consorcio también presentó el mes pasado un dictamen pericial en el que se deslinda de responsabilidades, lo cual cuestionó pues en calidad de qué lo hacía.

Sobre la imputación hacia el exdirector general del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas Manjarrez, dijo que ni siquiera pudieron llegar a esa parte en la audiencia.

Horcasitas Manjarrez salió de las instalaciones del Poder Judicial capitalino sin deterse para dar declaraciones.

El abogado Teófilo Benítez Granados, representante de otro grupo de familiares, también se quejó de la manera como el juez Palacios Fernández ha llevado el caso.

Dijo que interpondrán una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal por el proceder del juzgador.

24 Horas

