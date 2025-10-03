Se mantendrá el tiempo inestable en Oaxaca este viernes: Protección Civil (08:15 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de octubre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se mantendrá el tiempo inestable con presencia de lluvias de intensidad variable en gran parte de la entidad, algunas localmente fuertes asociadas con actividad eléctrica, manteniendo rachas de viento.

Estas condiciones se presentarán especialmente en el Istmo de Tehuantepec, Costa, Sierra Sur y Mixteca; en zonas montañosas permanecerá la visibilidad reducida por nieblas densas matutinas acompañadas con lloviznas.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estos fenómenos y el aporte de humedad son por la baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de Guerrero, aunado a la vaguada monzónica.

Por otra parte, habrá oleaje de 1.5 a 2 metros de altura a lo largo de la zona costera.

Las temperaturas para este viernes son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 13 y máxima de 27 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 19 y máxima de 33 grados.

* Costa, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

* Mixteca, mínima de 13 y máxima de 27 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 15 y máxima de 32 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 8 y máxima de 24 grados.

* Sierra Sur, mínima de 11 y máxima de 25 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir