Se manifiesta en punto de vacunación anticovid en Huajuapan: le negaron atención médica y murió su esposa (11:45 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 11 d noviembre. Sadot Morales Herrera, se manifestó en el punto de vacunación anticovid que se instaló en la Escuela Secundaria Federal “Lic. Benito Juárez”, para denunciar que su esposa Isabel Cruz García, falleció de cáncer por no recibir atención médica de manera oportuna en un hospital público.

La muerte de la mujer ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana de este miércoles, en el fraccionamiento San Ángel de Huajuapan, dio a conocer dicha persona.

“Yo le diría al gobierno que en los hospitales no saquen a la gente a hacer sus estudios a clínicas particulares, porque por eso decidimos que tenemos un hospital digno, pero dónde esa palabra, pues carecen de los servicios, no se vale traficar con la vida de las personas de Huajuapan de León y Oaxaca”, expresó.

Señaló que el gobierno estatal y federal deberían equipar y dar lo necesario a los hospitales para que puedan atender a la gente, ya que mucha está falleciendo porque no tiene un seguimiento correcto del padecimiento que tiene.

“Mi esposa murió por culpa de los médicos mercenarios, si no tienes dinero no recibes atención en el Hospital General “Pilar Sánchez Villavicencio”, ¡AMLO ayúdame!, AMLO la gente de Huajuapan está muriendo por falta de médicos y medicamentos”, se podía leer en las pancartas que el hombre portaba y pegó en uno de los accesos al punto de vacunación anticovid.

Denunció que a su esposa cuando la llevó al Hospital General “Pilar Sánchez Villavicencio”, de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) no la atendieron de forma correcta, pues supuestamente se reventó el tumor y nunca le avisaron.

“Desde las dos de mañana estuvo vomitando sangre porque ya no le quisieron dar atención médica, porque dijeron que tenía cáncer y que no querían perjudicar más su salud, yo estoy seguro que eso no es cierto, porque mi esposa todavía resistía y aguantaba”, reveló.

Morales Herrera recordó que a su esposa hasta el mes de diciembre le iban a realizar los estudios pertinentes en un hospital público, para que hasta enero recibiera su primera quimioterapia.

El hombre solicitó ayuda para gastos funerarios, ya que desde hace más de tres meses se quedó sin trabajo, ya que se dedicó a cuidar a su esposa.

