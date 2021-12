Se le cae cuadro de la Virgen de Guadalupe a Gilberto Lozano cuando iba a decir algo «bien importante» (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de diciembre. Gilberto Lozano, líder del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA), fue sorprendido por un cuadro de la Virgen de Guadalupe cuando estaba por decir algo «bien importante».

Fue a través de un video en donde el líder de Frena comenzaba lo que sería un discurso dirigido a los mexicanos, por lo que su toma su frente a un cuadro de la Virgen. Esto por debido a la próxima celebración del 12 de diciembre, en el que la religión católica la festeja.

«En los… fíjate lo que voy a decir, es bien importante esto…», mencionó el empresario, quien aun no terminaba su frase cuando se repente se aprecia cómo se le cae el cuadro.

Tras la caída de la imagen de la Virgen, Gilberto Lozano pide perdón y acaba con la frase «Santa María Purísima».

Esto causó burla entre los usuarios de redes sociales quienes aprovecharon para decirle al líder de Frena que esto es «una señal» de que la Virgen de Guadalupe no quería estar en uno de sus videos.

«La comedia involuntaria de Gilberto Lozano», «Ya para que La Guadalupana no quiera estar en un video de FREENA y Gilberto Lozano es una señal bastante fuerte», «Que señal tan más clara le dieron a Gilberto Lozano! Ya si no la entiende …jajajajaja», «Momento exacto en el que la virgencita escapa de las instalaciones de FRENAA», «Que los símbolos religiosos le mandan decir a Gilberto Lozano que no tiene derecho de utilizarlos», fueron algunos comentarios.

24 Horas

